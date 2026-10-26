Especial de Colegios 2027: ‘El Financiero’ tiene un nuevo sitio en donde puede consultar los resultados

Como parte del espíritu de entregar información de calidad para la toma de decisiones El Financiero publicó el Especial de Colegios 2027, una herramienta para que las familias de Costa Rica puedan tomar decisiones informadas respecto a la educación.

Desde este momento puede consultar las diferentes publicaciones de este año, incluyendo los listados de los resultados que obtuvieron diferentes colegios en la Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico y la Universidad Nacional.

Para hacer aún mejor la experiencia de lectura y acceso a la información, este año el equipo de EF diseño un sitio especial en donde puede consultar los resultados del Especial de Colegios: https://www.elfinancierocr.com/especial-colegios-2027/

Además, para como parte de este plan de publicaciones, EF tiene vigente una promoción especial para quienes deseen ser suscriptores y tener acceso a toda la información relacionada con los resultados de los centros de educación ante los exámenes de admisión.

La promoción consiste en un descuento del 80% en el plan anual. Ese porcentaje provee un precio final de $22,99 para el primer año, a partir del segundo año se pasa a una tarifa regular ($129,99).

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Esas son algunas de las publicaciones del Especial de Colegios 2027:

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