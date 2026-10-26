Economía y Política

Especial de Colegios 2027: ‘El Financiero’ tiene un nuevo sitio en donde puede consultar los resultados

Por Sergio Morales Chavarría

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Como parte del espíritu de entregar información de calidad para la toma de decisiones El Financiero publicó el Especial de Colegios 2027, una herramienta para que las familias de Costa Rica puedan tomar decisiones informadas respecto a la educación.








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Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.