Economía y Política

¿Está su hogar entre los de mayores o menores ingresos de Costa Rica? Esta calculadora le dará la respuesta

‘EF’ desarrolló una herramienta interactiva para que revise en cuál de los cinco grupos de ingresos se ubica su hogar, según los resultados de la última Encuesta Nacional de Hogares, publicada esta semana

Por Josué Alfaro

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Los ingresos de los hogares en Costa Rica presentan diferencias relevantes. El ingreso per cápita promedio de los costarricenses es de ¢467.194, según los resultados de la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), pero el promedio nacional oculta diferencias muy relevantes.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.