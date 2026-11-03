¿Está su hogar entre los de mayores o menores ingresos de Costa Rica? Esta calculadora le dará la respuesta

Los ingresos de los hogares en Costa Rica presentan diferencias relevantes. El ingreso per cápita promedio de los costarricenses es de ¢467.194, según los resultados de la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), pero el promedio nacional oculta diferencias muy relevantes.

El ingreso per cápita es el resultado de dividir dos variables: el ingreso general del hogar entre el número de sus integrantes.

El resultado de esa operación matemática es el que permite conocer si una familia está dentro de un quintil u otro.

EF elaboró la siguiente herramienta para que haga su propio cálculo. Para usarla, solo necesita conocer el ingreso mensual de su familia y su número de integrantes.

El ingreso per cápita varía dependiendo del número de integrantes del hogar. Un mismo nivel de ingresos representa mucho más en un hogar de solo tres integrantes que en uno de cinco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo funciona la calculadora?

La calculadora utiliza los ingresos mensuales per cápita del hogar y los divide entre la cantidad de integrantes del hogar. A partir de ese cálculo, ubica el resultado en un determinado quintil, según los límites publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para cada escalón, con los datos recolectados este año.

Un hogar de tres personas que recibe ¢1,5 millones mensuales, por poner un ejemplo, tiene un ingreso per cápita de ¢500.000 y se ubica en el cuarto quintil, según los parámetros de la Enaho.

El ingreso mensual per cápita de una familia tendría que superar los ¢654.764 mensuales para pertenecer al 20% de los hogares de mayores ingresos; por ejemplo, un hogar de cuatro integrantes necesitaría percibir ¢2,62 millones mensuales para entrar en ese grupo.

En el extremo contrario, los hogares con ingresos mensuales inferiores a ¢135.203 por persona se sitúan en el primer quintil, que corresponde al 20% de menores recursos. Tal sería el caso de un hogar que recibe unos ¢500.000 mensuales y debe repartirlos entre cuatro personas.

Como la clasificación depende al mismo tiempo de la cantidad de integrantes de la familia y de sus ingresos totales, dos hogares que reciben exactamente el mismo dinero pueden terminar en diferentes quintiles si no están integrados por la misma cantidad de personas.

Los resultados de la calculadora corresponden a los datos nacionales de 2026, los más recientes desde este 27 de octubre. No hacen distinciones regionales de ningún tipo.

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EF desarrolló esta herramienta con ayuda de inteligencia artificial y no recolecta datos individuales ni colectivos que se indiquen en ella.