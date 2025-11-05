Economía y Política

Estas son las 53 universidades en Costa Rica: ¿Cuántos títulos entregaron en 2024 y cuántos en carreras STEM?

53 universidades entregaron 39.935 títulos de grado el último año. Los números muestran un estancamiento que aleja al país del promedio de OCDE.

Por Josué Alfaro

Costa Rica cuenta con 53 universidades activas, pero gradúa hoy prácticamente la misma cantidad de profesionales que hace diez años. En 2024, los 53 centros de educación superior en suelo nacional emitieron 39.935 títulos de grado, apenas un 2,6% más que el promedio de la última década.








UniversidadesTítulos universitariosGraduación universitariaUniversidades 2025
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

