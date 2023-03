Estas son las carreras con menor cupo en la UCR, UNA y el TEC

La ilusión de ingresar a la carrera unversitaria deseada depende, en parte, de la cantidad de espacios disponibles. Este número puede variar año con año.

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) una de las carreras con menor cantidad de espacio de matrícula en el proceso de admisión 2022-2023 fue Ingeniería en Biotecnología con 40 cupos en Cartago, es además la que tiene el corte más alto (741,75) de dicha casa de enseñanza.

La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) también requieren de prueba de admisión para ingresar a las carreras que tienen en su oferta, ya sea en la sede centros u otras sedes.

En la UNA, las carreras musicales toman las primeras posiciones de la tabla que contabiliza la menor cantidad de cupos. El énfasis en saxofón tiene asignado solamente dos espacios y posee el corte más alto 2022-2023 con 876,15.

En la UCR el número más bajo de espacios asignados para ingresar a carrera es uno. Al igual que en la UNA, el área musical el que reciente ese mínimo.

Menor cupo

El TEC fijó un mínimo de espacios de 32 para el proceso de admisión 2022-2023. En esta universidad se ubicaron las carreras de Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería Física en el sétimo y octavo lugar de la tabla con pocos cupos, pero son la primera y tercera carrera con los cortes más altos de toda la oferta académica, respectivamente.

En la UNA, las artes musicales llevan copan siete puestos en el listado de carreras con menos matrícula. Pero aquí pasa lo mismo que en el TEC.

En la UCR ocurre lo mismo que en las universidades mencionadas anteriormente: el corte más alto tiene el cupo más bajo. El énfasis en Composición Musical tuvo un espacio asignado, pero el resultado más elevado para ingresar: 718,55.

Cupos fuera de las sedes centrales

Las sedes centrales suelen contar con más espacios de matrícula. En el caso del TEC, cinco de las diez carreras con menos cupo se reparten entre los recintos de Limón, San José y Alajuela. (Ver primera tabla de la nota).

En la UNA se encuentra la menor cantidad de cupo en Sarapiquí y Alajuela. En estas sedes no figuran artes musicales, por lo tanto los interesados en esas carreras no pueden migrar a esos recintos. Quienes deseaban estudiar Química Industrial en la sede Omar Dengo y no lo lograron, tenían la oportunidad en Alajuela ya que cuenta con el mismo cupo pero menor corte (una diferencia de 115).