Estas son las escuelas privadas más grandes de Guanacaste

El catálogo de escuelas privadas y subvencionadas en la provincia de Guanacaste ofreció 32 opciones distintas en 2025.

Ese conjunto de centros educativos —financiados total o parcialmente con recursos privados— atendió a 3.251 estudiantes de I y II ciclo durante el año anterior, según datos de la matrícula inicial suministrados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Lakeside International School, en Carrillo, se posiciona como la primaria privada más grande de la provincia, con 213 estudiantes. Ese cantón concentra cinco escuelas bajo este esquema de financiamiento, cifra que representa la mitad de las registradas en el cantón con mayor cantidad de centros de I y II ciclo: Santa Cruz.

Santa Cruz y Nicoya tienen la mayor cantidad de escuelas privadas, con diez y ocho instituciones, respectivamente. (Marvin Caravaca)

Más grandes de Guanacaste

El 8,47% de la población escolar guanacasteca cursó la primaria en un centro privado o subvencionado. Después de Lakeside International School, la segunda mayor matrícula corresponde a La Paz Community School, que contabilizó 191 alumnos entre primer y sexto grado.

Con apenas un estudiante menos, el Centro de Aprendizaje Educarte ocupa el tercer puesto entre las matrículas más altas de la provincia.

En el extremo opuesto se ubica la institución con la matrícula más reducida: el Centro Educativo GEA, en Santa Cruz, con tres alumnos.

En cuanto a la oferta subvencionada que imparte I y II ciclo, Guanacaste dispone únicamente de dos centros bajo esta modalidad: el Centro Educativo UCR-Guanacaste, con 83 estudiantes, y San Ambrosio, con 147, ubicados en Santa Cruz y Nicoya, respectivamente.