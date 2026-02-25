Economía y Política

Estas son las escuelas privadas más grandes de Puntarenas

En Puntarenas, el centro educativo no público con mayor cantidad de estudiantes pertenece al régimen de financiamiento subvencionado.

Por Tatiana Soto Morales

Tres de cada diez escuelas ubicadas en la provincia de Puntarenas forman parte del sistema educativo privado y subvencionado, es decir, aquel financiado total o parcialmente con recursos privados.








Escuelas privadasMás grandesPuntarenas
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

