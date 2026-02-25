Estas son las escuelas privadas más grandes de Puntarenas

Tres de cada diez escuelas ubicadas en la provincia de Puntarenas forman parte del sistema educativo privado y subvencionado, es decir, aquel financiado total o parcialmente con recursos privados.

Ese grupo de centros de enseñanza recibió a 2.473 estudiantes en 2025 en la provincia, según los datos de matrícula inicial suministrados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La Escuela Nuestra Señora de Sión, en el cantón central, lidera la tabla con la matrícula más grande en I y II ciclo: 326 alumnos. Además, es la única institución de la provincia que opera bajo el esquema de financiamiento subvencionado.

Más de 2.000 escolares estudiaron en el 2025 en una escuela privadas o subvencionada en la provincia de Puntarenas. (Shutterstock/Foto)

Más grandes de Puntarenas

La diferencia entre el primer y el segundo lugar es considerable. La Escuela Sancti Spiritus, situada en Esparza, reportó 198 estudiantes en su matrícula inicial de 2025.

Para encontrar la tercera escuela con mayor cantidad de alumnos es necesario trasladarse al cantón de Garabito. Allí, la Escuela Bilingüe Inmaculada de Jacó registró 167 estudiantes, de acuerdo con las cifras del MEP.

Los cantones de Puntarenas y Esparza —donde se ubican las dos instituciones con mayor matrícula— concentran también el mayor número de escolares en este segmento educativo. Puntarenas contabilizó 827 estudiantes en 2025, mientras que Esparza registró 599.

Coto Brus, por otra parte, es el cantón con la menor cantidad de alumnos en el sistema educativo privado y subvencionado. Registró una matrícula de 32 personas distribuidas en un único centro educativo bajo este esquema de financiamiento: Kennedy Bilingual School.