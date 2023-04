Esto es lo que debe saber sobre la declaración D-195, el nuevo formulario para las sociedades inactivas

Las sociedades inactivas tendrán cambios en la forma en que hacen su declaración ante Hacienda. La Dirección General de Tributación (DGT) emitió una guía informativa sobre el nuevo formulario D-195, que sustituye al anterior D-101.

Este tipo de sociedades mercantiles no desarrollan una actividad económica, por lo que no emiten facturas, no registran ingresos, no determinan utilidades y no hay un impuesto sobre la renta que pagar. Usualmente se constituyen para la compra y tenencia de bienes cuyo fin no fuera su explotación para generar utilidades.

Estas con algunas preguntas y respuestas sobre esta nueva declaración.

¿Cuándo estará disponible?

La DGT publicará el formulario Declaración informativa de personas jurídicas inactivas D-195 en la plataforma Administración Tributaria Virtual (ATV) del Ministerio de Hacienda a partir del 24 de abril.

Este año el plazo para presentar la declaración vencerá el 31 de mayo de forma excepcional, pero a partir de 2024 la fecha límite será el 30 de abril.

¿Cómo es la declaración?

En un alcance al periódico oficial La Gaceta del 29 de marzo, la DGT publicó el formato de la declaración D-195 de tres páginas.

La declaración posee varias secciones, una primera parte con información sobre la sociedad, algunas preguntas con respuesta de sí y no, y otras tablas para llenar con datos.

¿Cómo se llena?

Junto con el formato, la entidad adjuntó en el alcance una guía informativa sobre cómo llenar la nueva declaración.

En el documento se indica que las casillas del encabezado del formulario, que conforma el periodo, cédula, nombre y número de declaración, serán completadas automáticamente con los datos de las personas jurídicas inactivas que ya están en el sistema ATV.

Además, se establecen una serie de reglas que deben tomarse en cuenta para llenar el cuestionario. Por ejemplo, las declaraciones deben presentarse en orden cronológico así como que las casillas que pregunten por montos deben llenarse en moneda nacional.

A continuación, la guía explica sección por sección cómo se deben completar las preguntas. También se precisan algunos subapartadas en específico.

Al finalizar el proceso de presentación de la declaración, el sistema ATV asignará automáticamente el número de la declaración que será de 13 dígitos. Asimismo, se completan los datos de la casilla de “fecha y hora de recepción de la declaración” en el formulario con formato PDF consultable en ATV.