Estos fueron todos los presidentes legislativos desde 1949: solo cinco lograron tres o más años en el cargo, como pretende Rodrigo Arias

La Asamblea Legislativa elegirá de nuevo a la persona que ocupará su presidencia, este 1.° de mayo, como ocurre todos los años. El diputado y exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, lleva la delantera en la contienda de este 2024; sin embargo, aún no tiene seguros los votos necesarios para seguir en el cargo.

Arias aspira a una segunda reelección. Si lo consigue sumaría tres períodos al mando del Poder Legislativo, algo que solo consiguieron cinco excongresistas en los 77 últimos años.

Hasta este 28 de abril, el actual jerarca del Congreso estimaba disponer de 27 votos de otros diputados: dos menos de los que necesita para dejarse el puesto sin la necesidad de desempate (sumando votos nulo), pero más de lo que tiene su contendiente, Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Han pasado 77 años de elecciones desde que Marcial Rodríguez Conejo se desempeñó como líder de la Asamblea Constituyente, en 1949. Él actuó en sustitución del diputado José María Vargas, del Partido Unión Nacional (PUN), quien había sido elegido originalmente para ocupar el cargo, pero no pudo desempeñarlo por cuestiones de salud, según quedó documentado.

EF revisó los registros históricos de presidentes del Congreso. Así va la lista de diputados que dirigieron el debate en Cuesta de Moras hasta ahora.

El presidente legislativo Rodrigo Arias, del Partido Liberación Nacional (PLN), aspira a una segunda reelección y está cerca de conseguirla este 1.° de mayo. (Despacho Rodrigo Arias)

Presidentes que repitieron

En los últimos 77 años, fueron 13 los presidentes legislativos que ostentaron dicho puesto por más de un año.

Sin embargo, solo cinco de ellos lo hicieron en tres o más legislaturas, como pretende Arias.

El último en conseguirlo fue el también liberacionista Francisco Antonio Pacheco, quien dirigió el Congreso entre 2006 y 2010, durante toda la segunda administración del expresidente Óscar Arias.

Por aquel entonces, el actual presidente del Congreso, Rodrigo Arias, era el ministro de la Presidencia en el gobierno de su hermano.

Antes de Pacheco, sin embargo, otros cuatro congresistas habían logrado mantenerse en el cargo por tres o más años.

Ellos fueron Alfonso Carro, entre 1974 y 1977; Gonzalo Facio, entre 1950 y 1953; y Marcial Rodríguez, entre 1949 y 1953; así como el expresidente de la República, Daniel Oduber, entre 1970 y 1973 (antes de su elección como mandatario).

De toda esta lista, solo Rodríguez no fue representante del PLN.

Este recuento solo contempla presidentes legislativos desde la promulgación de la Constitución Política de 1949 en adelante. Antes, figuras como Teodoro Picado y Arturo Volio también acumularon varios años en cargo. Volio incluso lo hizo entre 1920 y 1925, entre 1926 y 1929, y entre 1932 y 1925.

La lista completa de expresidentes legislativos desde 1824 se puede revisar en el sitio web de la Asamblea Legislativa, incluidos aquellos cuyas representaciones fueron de dos meses o menos, como era usual en los primeros años de vida independiente del país

Desde 1949 a la fecha, también hubo casos de políticos que repitieron en el cargo, pero de forma no consecutiva y hasta en períodos constitucionales distintos.

El último ejemplo fue el del excandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti, del PLN, que lo hizo en las legislaturas de 1995-1996 y 2016-2017, con casi 20 años de distancia entre una y otra gestión.

Lo que no es común es que el cargo lo ostenten mujeres. Desde que se registró el ingreso de la primera mujer diputada en la Asamblea Legislativa, recién en 1953, apenas cuatro han alcanzado la principal silla de Cuesta de Moras. Ellas fueron Rosemary Karspinsky (1986-1987), Rina Conteras (2000-2001), Carolina Hidalgo (2018-2019) y Silvia Hernández (2021-2022). La primera y la última por el PLN, la segunda por el PUSC, y la tercera por el Partido Acción Ciudadana (PAC).

El último presidente legislativo que logró más de una reelección consecutiva en el Congreso fue Francisco Antonio Pacheco, entre 2006 y 2010. En aquel entonces, el actual jerarca del Congreso, Rodrigo Arias, era ministro de la Presidencia. (Carlos Le—n/LN.)

No todos los diputados y diputadas están habilitados para ser presidentes del Congreso . Quienes aspiren al cargo tienen que cumplir con las mismas condiciones que se exigen para el puesto de Presidente de la República; es decir, ser costarricenses por nacimiento y ciudadanos en ejercicio, ser del estado seglar, y haber cumplido los 30 años.

En la actual conformación legislativa, por ejemplo, no podrían optar por el cargo la diputada oficialista Pilar Cisneros ni el socialcristiano Carlos Felipe García. La primera no podría hacerlo porque nació en Lima, capital de Perú; mientras que el segundo porque todavía no supera los 30 años.

Las funciones del presidente

Las funciones del presidente de la Asamblea Legislativa están dispuestas en el artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Ellas son:

Presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones.

Nombrar las comisiones, dando participación en ellas a todas las fracciones políticas representadas en el plenario.

Asignar a las comisiones los proyectos presentados a la Asamblea Legislativa, con estricto apego a la especialidad de la materia.

Dirigir la discusión de acuerdo con el Reglamento del Congreso.

Indicar a la Asamblea el punto o los puntos sobre los cuales deba recaer la votación.

Conceder la palabra a los diputados en el orden en que la soliciten.

Recibir las votaciones corrientes y declarar si hay aprobación o rechazo de un asunto. Asimismo, anunciar el número de diputados presentes en el salón de sesiones.

Firmar, junto con los secretarios, las actas, leyes y demás disposiciones legislativas.

Concederles licencia a los diputados para dejar de asistir a sesiones.

Nombrar secretarios ad hoc , en los casos de ausencia de los secretarios y prosecretarios.

, en los casos de ausencia de los secretarios y prosecretarios. Llamar al orden o hasta suspender la intervención de un diputado cuando, al usar la palabra, no se concrete al tema objeto de discusión, se desvíe de él, haga alusiones injuriosas a un compañero, a los Miembros de los Supremos Poderes o a personas extrañas; o que falte al debido respeto a la Asamblea.

Ordenar que se despeje la barra cuando, por sus signos de aprobación o de improbación (como gritos, silbidos, golpes o cualquier otra demostración desordenada) se interrumpa la labor de la Asamblea.

Conocer los procesos de licitaciones de conformidad con la legislación vigente.

Por mandato constitucional, además, el presidente del Congreso es la tercera persona en la línea de sucesión presidencial. Esto implica que, si el presidente de la República o sus vicepresidentes se encuentran fuera del país, renuncian o no se encuentran en estado óptimo para el cargo, debe asumir las funciones como mandatario.

Esto ocurrió al exdiputado Francisco Antonio Pacheco, por dos días, en el año 2008. En aquel entonces, el presidente Arias tenía programado un viaje a El Salvador; y los dos vicepresidentes electos habían dejado sus funciones. La primera vicepresidenta era Laura Chinchilla, pero dejó su puesto para lanzar su precandidatura presidencial; mientras que el segundo vicepresidente, Kevin Casas, había renunciado al cargo.

Aquella situación no generó mayor polémica por tratarse Pacheco de un hombre de confianza para el expresidente Arias. De hecho, las crónicas de aquel entonces recuerdan que el mandatario dijo esperar que el entonces presidente del Congreso gobernara “con mano dura” durante su ausencia, en tono de broma.