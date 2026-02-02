Estos serían los 18 nuevos diputados de San José tras las elecciones del 2026

Con 18 curules asignadas a San José, le presentamos cuáles son los diputados preliminarmente electos para el periodo legislativo 2026‑2030, con 90,07% de las juntas procesadas y datos a las 11:55 p. m. del 1.° de febrero, según el corte más reciente del escrutinio oficial.
Partido Pueblo Soberano (PPSO)
Nogui Acosta Jaén
Kattia Alejandra Mora Montoya
Stephan Brunner Neibig
Mayuli del Carmen Ortega Guzmán
Gonzalo Alberto Ramírez Zamora
Anna Katharina Muller Castro
Antonio Barzuna Thompson
Sadie Esmeralda Britton González
Partido Liberación Nacional (PLN)
Álvaro Ramírez Bogantes
Iztarú Alfaro Guerrero
Rafael Ángel Vargas Brenes
Andrea Patricia Valverde Palavicini
Marco Francisco Badilla Chavarría
Frente Amplio
José María Villalta Florez-Estrada
Vianey Briyith Mora
Antonio Trejos Mazariegos
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
Abril Gordienko López
Coalición Agenda Ciudadana
Claudia Dobles Camargo
Estos nombres corresponden a resultados preliminares, sujetos a variaciones conforme el Tribunal Supremo de Elecciones concluya el conteo definitivo de votos.
