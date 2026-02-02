Estos serían los 18 nuevos diputados de San José tras las elecciones del 2026

Con 18 curules asignadas a San José, le presentamos cuáles son los diputados preliminarmente electos para el periodo legislativo 2026‑2030, con 90,07% de las juntas procesadas y datos a las 11:55 p. m. del 1.° de febrero, según el corte más reciente del escrutinio oficial.

Diputados electos San José (Rafael Pacheco Granados)

Partido Pueblo Soberano (PPSO)

Nogui Acosta Jaén​​

Kattia Alejandra Mora Montoya​​

Stephan Brunner Neibig​​

Mayuli del Carmen Ortega Guzmán​​

Gonzalo Alberto Ramírez Zamora​​

Anna Katharina Muller Castro​​

Antonio Barzuna Thompson​​

Sadie Esmeralda Britton González​​

Partido Liberación Nacional (PLN)

Álvaro Ramírez Bogantes​​

Iztarú Alfaro Guerrero​​

Rafael Ángel Vargas Brenes​​

Andrea Patricia Valverde Palavicini​​

Marco Francisco Badilla Chavarría​​

Frente Amplio

José María Villalta Florez-Estrada​​

Vianey Briyith Mora​​

Antonio Trejos Mazariegos​​

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

Abril Gordienko López​​

Coalición Agenda Ciudadana

Claudia Dobles Camargo​​

Estos nombres corresponden a resultados preliminares, sujetos a variaciones conforme el Tribunal Supremo de Elecciones concluya el conteo definitivo de votos.

Este artículo fue publicado por un editor de ‘El Financiero’ asistido por un sistema de inteligencia artificial