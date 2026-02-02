Economía y Política

Estos serían los 18 nuevos diputados de San José tras las elecciones del 2026

Por Redacción EF

Con 18 curules asignadas a San José, le presentamos cuáles son los diputados preliminarmente electos para el periodo legislativo 2026‑2030, con 90,07% de las juntas procesadas y datos a las 11:55 p. m. del 1.° de febrero, según el corte más reciente del escrutinio oficial.








Redacción EF

