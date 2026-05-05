Economía y Política

Estos son los 25 productos que más bajaron de precio en el cuatrienio de Rodrigo Chaves

La mayoría de las caídas de precios más significativas en cuatro años respondió a factores externos como el petróleo o el tipo de cambio, a pesar de las promesas del Poder Ejecutivo

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Por Josué Alfaro

La mayor parte de los precios que más bajaron durante el gobierno de Rodrigo Chaves no cayó por decisiones del Ejecutivo, sino por dos fuerzas externas: el desplome de los precios internacionales del petróleo tras la pandemia y un colón excepcionalmente fuerte frente al dólar.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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