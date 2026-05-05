Economía y Política

Estos son los 25 productos y servicios que más subieron de precio durante el mandato de Rodrigo Chaves

Mientras el índice de precios general es hoy un 0,77% más bajo que en mayo de 2022, múltiples bienes cotidianos como la cebolla, la papa, el chile dulce y el café subieron con fuerza al cierre del cuatrienio

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Por Josué Alfaro

Aunque los precios bajaron un 0,77% a nivel general durante la administración del presidente Rodrigo Chaves, muchos bienes y servicios de consumo diario siguieron encareciéndose. Y algunos lo hicieron con fuerza.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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