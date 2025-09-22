Economía y Política

Islas de excelencia: Estos son los colegios públicos de Costa Rica con mejor desempeño en las pruebas de la UCR y el TEC en los últimos 5 años

Solo un pequeño grupo de colegios públicos, los cuales reciben a menos del 1% de los alumnos del país, superan consistentemente los 550 puntos en los exámenes de ingreso a la UCR y al TEC en los últimos cinco años.

Por Josué Alfaro

En los últimos cinco años hubo cerca de una veintena de colegios que destacaron por encima del resto con sus notas de admisión a las principales universidades de Costa Rica.








