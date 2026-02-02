Economía y Política

Estos son los 6 nuevos diputados de Cartago: Pueblo Soberano y Liberación Nacional dominan las curules de la provincia

Por Mathew Chaves

La provincia de Cartago amaneció este lunes 2 de febrero con un nuevo panorama político definido. Tras una jornada electoral que movilizó a miles de ciudadanos a las urnas, la configuración de la representación brumosa en la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 quedó prácticamente establecida, reflejando un cambio significativo en la correlación de fuerzas.








elecciones 2026diputadosCartagoPueblo SoberanoAsamblea Legislativa
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

