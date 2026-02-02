Estos son los 6 nuevos diputados de Cartago: Pueblo Soberano y Liberación Nacional dominan las curules de la provincia

La provincia de Cartago amaneció este lunes 2 de febrero con un nuevo panorama político definido. Tras una jornada electoral que movilizó a miles de ciudadanos a las urnas, la configuración de la representación brumosa en la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 quedó prácticamente establecida, reflejando un cambio significativo en la correlación de fuerzas.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) brindó el corte preliminar de resultados pasada la medianoche, a las 12:33 a. m., tras el escrutinio de 2.419.671 votos válidos a nivel nacional, un 90,07% de las juntas procesadas.

La jornada se caracterizó por una disminución en el abstencionismo, el cual se situó en un 30,9%, una cifra inferior a la registrada en los comicios anteriores, lo que evidencia un aumento en la participación ciudadana.

Esta elección legislativa presenta una particularidad histórica para los cartagineses. La provincia contará con un diputado menos en comparación con el cuatrienio actual, pasando de siete a seis curules.

Esta reducción obedece a los ajustes poblacionales revelados por el censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022, que redistribuyó los escaños asignando más representación a las provincias costeras en detrimento de algunas del Valle Central.

La nueva Asamblea Legislativa se caracterizará por ser menos fraccionada que la saliente, concentrándose el poder en solo cinco bloques partidarios.

En el caso específico de Cartago, la voluntad popular se inclinó mayoritariamente hacia el oficialismo emergente y la tradición liberacionista, dejando un espacio para la izquierda del Frente Amplio.

Según los datos preliminares, el partido Pueblo Soberano logró capitalizar el apoyo en la Vieja Metrópoli, asegurando tres de los seis escaños disponibles. Liberación Nacional (PLN) obtuvo dos puestos, mientras que el Frente Amplio (FA) conservó una plaza. A continuación, presentamos los perfiles de los seis legisladores electos por Cartago:

Janice Sandí Morales. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Janice Patricia Sandí Morales (Liberación Nacional): Con 64 años de edad, Sandí llega al Congreso con un perfil gremial fuerte. Es médica de profesión y cuenta con experiencia política como presidenta de la Unión Médica Nacional, un cargo que le ha dado visibilidad en la defensa del sector salud.

Cindy Blanco González. (PPSO/PPSO)

Cindy María Blanco González (Pueblo Soberano): Abogada y notaria de 43 años. Blanco representa una de las caras nuevas de la política, ya que no registra experiencia en el ámbito previa en cargos de elección popular, sumándose a la bancada más numerosa del nuevo periodo.

Robert Barrantes, quien usa el perfil "Robert Junior" en redes sociales.

Robert Johsan Barrantes Camacho (Pueblo Soberano): A sus 44 años, Barrantes combina su labor como productor audiovisual con su rol de pastor evangélico. Al igual que su compañera de fracción, llega a la Asamblea Legislativa sin experiencia política previa, impulsado por el auge de su agrupación.

Joselyn Fabiola Sáenz Núñez. (Frente Am/frenteamplio.org)

Joselyn Fabiola Sáenz Núñez (Frente Amplio): Es la diputada más joven de la provincia con 29 años. Politóloga de profesión, Sáenz conoce el funcionamiento del Congreso desde adentro, pues se ha desempeñado como asesora legislativa, experiencia que ahora aplicará desde su propia curul.

Salvador Padilla Villanueva. (Salvador Padi/Facebook)

Salvador Padilla Villanueva (Liberación Nacional): Politólogo de 36 años, Padilla ha construido su carrera dentro de las estructuras verdiblancas. Su experiencia incluye labores como asesor legislativo, columnista y analista político. Además, funge como presidente saliente de la Juventud Liberacionista de Cartago.

Yara Jiménez Fallas. (Albert Marín/Yara Jiménez, Allan Moreira y Jeremy Moya comparecen ante comisión legislativa.)

Yara Vanessa Jiménez Fallas (Pueblo Soberano): Abogada y notaria de 52 años. Jiménez cuenta con experiencia directa en el Poder Ejecutivo reciente, ya que actualmente se desempeña como secretaria del Consejo de Gobierno de la administración de Rodrigo Chaves, lo que le otorga un conocimiento cercano del manejo gubernamental.

Con la designación de estos seis representantes, la provincia de Cartago sella su participación en una Asamblea Legislativa que estará marcada por una mayoría oficialista inédita en las últimas décadas.

La agrupación Pueblo Soberano, con sus 31 diputados a nivel nacional, tendría el control del directorio y la agenda, facilitando la ruta para la administración de Laura Fernández.

Estas autoridades electas recibirán sus credenciales en las próximas semanas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Su juramentación oficial se realizará el 1.º de mayo de 2026, momento en el que asumirán constitucionalmente sus funciones por un periodo de cuatro años.