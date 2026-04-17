Economía y Política

Estos son los 8 tramos con más accidentes de Costa Rica; registran un promedio de 247 choques por kilómetro

La ruta San José-Aserrí lidera la lista de los sectores con más accidentes de tránsito. Vea cuáles son los demás puntos críticos.

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Por Tatiana Soto Morales

Ocho tramos de rutas nacionales concentran la mayor cantidad de accidentes de tránsito, con un promedio de 247 siniestros por kilómetro entre 2016 y 2023.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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