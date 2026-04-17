Estos son los 8 tramos con más accidentes de Costa Rica; registran un promedio de 247 choques por kilómetro

Ocho tramos de rutas nacionales concentran la mayor cantidad de accidentes de tránsito, con un promedio de 247 siniestros por kilómetro entre 2016 y 2023.

El dato se desprende del Estudio de Movilidad Segura 2025, elaborado por Grupo Purdy, que identificó los segmentos más críticos de la red vial nacional, particularmente en zonas urbanas de alta exposición.

Entre ellos destaca la Ruta Nacional (RN) 209, que conecta el sur de San José con Aserrí, como la vía con mayor cantidad de siniestros en el periodo analizado, con un total de 541 incidentes.

No obstante, el estudio advierte que, aunque la RN 209 concentra la mayor cantidad de eventos en términos absolutos, otros puntos registran una mayor gravedad relativa. “Los kilómetros ubicados en la Circunvalación, la entrada a San Isidro de El General y el corredor San José–Guadalupe presentan una mayor proporción de siniestros graves o fatales”, detalla el informe.

En esa línea, el tramo de la Circunvalación (RN 39, km 6) concentra el 12,7% de los accidentes graves o fatales. Le sigue la entrada a San Isidro de El General, con el 10%, y el corredor San José–Guadalupe (RN 218, km 3), con un 9,3%.

30/05/2016. Alrededores de lsa rotonda del Parque de la Paz, San José. Recorrido para registrar las presas ocasionadas por la flota de buses de Desamparados. Foto: Gabriela Téllez. (Gabriela Téllez)

Segmentos críticos

El estudio define como “segmentos críticos” ocho tramos específicos, identificados con referencias reconocibles como el Centro Comercial del Sur o el Parque de Guadalupe.

Las ubicaciones son las siguientes:

RN 209, km 4: trayecto San José–Aserrí, específicamente en la zona del Cementerio de Desamparados y el Centro Comercial del Sur , con 277 siniestros.

, con 277 siniestros. Interamericana Norte, cerca del Monumento al Agua (RN 1, km 2), con 275 siniestros.

Siniestros en ruta 1-kilómetro 2 (interamericana norte ). (Estudio de Movilidad 2025/Estudio de Movilidad 2025.)

RN 209, km 1: trayecto San José–Aserrí, a la altura de Plaza González Víquez y la rotonda Parque de la Paz , con 264 siniestros.

, con 264 siniestros. Interamericana Sur, cerca de la Plaza de la Democracia (RN 2, km 3), con 261 siniestros.

Siniestros en ruta 2-kilómetro 3 (interamericana sur). (Estudio de Movilidad 2025. /Estudio de Movilidad 2025.)

Entrada a San Isidro de El General, en Pérez Zeledón (RN 2, km 135), con 250 siniestros.

(RN 2, km 135), con 250 siniestros. Ruta San José–Guadalupe , en las inmediaciones del Parque de Guadalupe (RN 218, km 3), con 237 siniestros.

, en las inmediaciones del (RN 218, km 3), con 237 siniestros. Circunvalación (RN 39, km 6), con 204 siniestros.

(RN 39, km 6), con 204 siniestros. Interamericana Sur, en las cercanías de la Plaza de la Democracia (RN 2, km 1), con 207 siniestros.

Siniestros en ruta 2-kilómetro 1 (interamericana sur) (Estudio de Movilidad 2025. /Estudio de Movilidad 2025.)

En conjunto, la Ruta 2 (km 1, 3 y 135) concentra cerca del 38% de los siniestros mortales o graves registrados en estos ocho segmentos, según concluye el estudio.