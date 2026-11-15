Economía y Política

Estos son los cantones de Costa Rica que tienen las calles en mejor y en peor estado, según el Índice de Competitividad de 2026

47 de los 82 cantones analizados registran menos del 50% de su superficie vial cantonal en condiciones excelentes o buenas y solo 10 municipios alcanzan proporciones superiores al 80%: revise aquí el listado

Por Josué Alfaro

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El estado de las carreteras cantonales presenta diferencias muy considerables entre los municipios del país. Mientras algunos territorios destacan por las condiciones de su red vial, otros aparecen muy rezagados en los indicadores nacionales que evalúan ese tipo de infraestructura.








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ICN 2026CompetitividadRed vial cantonal
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.