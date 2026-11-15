Estos son los cantones de Costa Rica que tienen las calles en mejor y en peor estado, según el Índice de Competitividad de 2026

El estado de las carreteras cantonales presenta diferencias muy considerables entre los municipios del país. Mientras algunos territorios destacan por las condiciones de su red vial, otros aparecen muy rezagados en los indicadores nacionales que evalúan ese tipo de infraestructura.

Tibás encabeza la clasificación de 2026, mientras que Puntarenas ocupa el último puesto. Los resultados, sin embargo, incluyen a otros 80 cantones cuyo desempeño evidencia desigualdades relevantes.

Los datos se desprenden del Índice de Competitividad Nacional (ICN) de 2026, elaborado por el Consejo de la Promoción de la Competitividad (CPC), que entre sus 125 indicadores incluye la evaluación del estado de las vías en los cantones con puntuaciones de 0 a 100.

Los resultados muestran diferencias importantes: 47 de los 82 cantones analizados registran menos del 50% de su superficie vial cantonal en condiciones excelentes o buenas, y solo 10 municipios alcanzan proporciones superiores al 80%.

Según el CPC, la calidad de la infraestructura vial va mucho más allá de los desplazamientos cotidianos de la población. La infraestructura vial también afecta el transporte de mercancías, la conexión entre mercados y el acceso a servicios. Por ello, las diferencias en calidad vial pueden terminar ampliando o restringiendo las oportunidades económicas de cada territorio.

El ICN clasifica a los cantones según la cantidad de su superficie vial en perfecto o buen estado reportada a la CGR. (Rafael Pacheco Granados)

En lo más alto

Tibás ocupa el primer puesto a nivel general, con un 98,52% de su red vial en estado “excelente” o “bueno”. El dato es casi nueve puntos superior a los registros de Heredia y La Unión, que completan las primeras tres posiciones.

Les siguen Escazú, San Rafael, Belén, Moravia, Flores, Atenas y Osa.

Estos son todos los cantones con porcentajes superiores a 80%.

Nueve de los 10 cantones mejor calificados pertenecen a la Gran Área Metropolitana (GAM), principalmente a las provincias de San José y Heredia.

Osa, sin embargo, también destaca en la lista. Su registro es de 80,14%, a pesar de que la provincia de Puntarenas registra varios de los resultados más bajos de todo el recuento.

Otros cantones como Santa Ana, Santa Bárbara, Cartago, El Guarco, Alajuela y San Isidro también registran porcentajes superiores a 70%.

Tener calles buenas, sin embargo, no necesariamente implica circular con mayor facilidad. El mismo informe advierte que cantones como Escazú, Santa Ana y Moravia combinan resultados favorables en el estado de sus vías con problemas importantes de congestionamiento vehicular.

En contraste, otros como San Carlos, Cañas o Naranjo presentan buenos resultados en ambos indicadores.

En lo más bajo

Los cantones de Puntarenas, Paraíso y Upala registraron los porcentajes más bajos en el extremo opuesto. Además de ellos, Quepos y Buenos Aires, Turrubares, Abangares y Guatuso también registraron menos del 15% de su infraestructura vial en perfecto o buen estado.

La provincia de Puntarenas concentra cuatro de los 10 cantones peor calificados del país. El cantón central de la provincia incluso reportó a la CGR el 100% del estado de su red vial cantonal como “regular”, según registró el propio ICN en 2025.

La mayoría de estos territorios se concentran en las afueras de la GAM, donde los presupuestos cantonales suelen ser más acotados y la infraestructura vial, más rudimentaria.

Aún así, hay grandes diferencias dentro de mismas provincias.

La Unión en Cartago, por ejemplo, está en el tercer puesto a nivel general; mientras que Paraíso ocupa la penúltima posición.

El informe no contempla a los recién creados cantones de Puerto Jiménez y Monteverde, los cuales se separaron en los últimos años de Golfito y Puntarenas.

¿Cómo se evalúa?

El ICN toma como indicador el porcentaje de la superficie de ruedo de la red vial cantonal que se encuentra en estado excelente o bueno, según el Índice de Gestión de Servicios Municipales de la CGR.

Según su metodología, se considera como “excelente” una superficie lisa, sin baches ni irregularidades notables, mientras que la categoría “buena” admite pequeñas irregularidades o baches superficiales que no afectan la velocidad promedio de tránsito.

Aunque los datos se incluyen en el ICN 2026, la información de la Contraloría corresponde al año 2025.

Los datos se limitan a la red vial cantonal, atendida por los municipios locales. No se contempla el estado de las carreteras nacionales, que son responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).