Estos son los colegios privados más grandes de Alajuela

La población colegial de la provincia de Alajuela sumó 83.198 personas en 2025, de las cuales un 7,2 % asiste a centros educativos privados o subvencionados.

El catálogo de colegios con financiamiento privado —cobertura de gastos con fondos privados— y subvencionado —cubre sus gastos parcialmente con origen privado— cuenta con 36 opciones en Alajuela, según datos proporcionados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Esos 36 colegios sumaron, en conjunto, una matrícula inicial de 6.024 estudiantes. El Colegio Marista, en el cantón central, se posiciona como el más grande en cuanto al peso de su matrícula, que se traduce en 461 colegiales desde séptimo hasta undécimo.

Para encontrar la primera institución subvencionada, hay que descender hasta la tercera posición: allí aparece el Colegio Diocesano Padre Eladio Sancho, con 422 alumnos inscritos para el ciclo lectivo 2025.

El listado se compone de 33 centros educativos privados y tres subvencionados. Estos últimos también lograron abrirse espacio entre las instituciones con mayor matrícula y figuran dentro del ‘top 8’ de colegios más grandes de la provincia, según el número de estudiantes inscritos.

El Colegio Marista se encuentra en el cantón central de Alajuela. (Marvin Caravaca)

Más grandes de Alajuela

El Colegio Agropecuario de San Carlos es el segundo con mayor cantidad de estudiantes: 438 jóvenes matriculados en el 2025.

En el quinto y octavo puesto se encuentran las opciones subvencionadas del listado: Liceo Patriarca San José, en San Ramón, con 338 estudiantes; y el Colegio María Inmaculada, en Grecia, con una población estudiantil de 305 personas.

En el otro extremo del espectro aparecen las instituciones de menor tamaño, como la Academia de la Tecnología Moderna, con apenas ocho alumnos, y el Educational Center ABC, con 16 colegiales.

Finalmente, la mayor parte de la oferta educativa privada y subvencionada de la provincia se concentra en el cantón central y en San Carlos, que acumulan respectivamente un 48,8 % y un 22,5 % de esa matrícula.