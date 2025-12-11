Economía y Política

Estos son los colegios privados más grandes de Alajuela

El colegio privado en Alajuela con mayor población estudiantil en 2025 registró una matrícula inicial de 461 estudiantes.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

La población colegial de la provincia de Alajuela sumó 83.198 personas en 2025, de las cuales un 7,2 % asiste a centros educativos privados o subvencionados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Colegios privados más grandesAlajuela
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.