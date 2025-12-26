Estos son los colegios privados más grandes de Heredia

Con una matrícula de 1.720 estudiantes en 2025, el centro de enseñanza privada más grande del país se ubica en la provincia de Heredia y forma parte del sistema de colegios subvencionados, una modalidad que combina recursos privados con apoyo estatal.

Ese liderazgo a escala nacional se refleja también a nivel local. El Colegio Santa María de Guadalupe, en Santo Domingo de Heredia, ocupa el primer lugar entre los colegios privados y subvencionados de Heredia.

Un total de 35 instituciones componen la oferta educativa privada y subvencionada en Heredia, que representaron el 20% de la matrícula inicial en la provincia, según datos proporcionados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Dentro de ese universo, la segunda institución con mayor cantidad de estudiantes también opera bajo el esquema de subvención. El Colegio Claretiano, en el cantón central, reportó una matrícula inicial de 852 colegiales, consolidándose como uno de los centros de mayor tamaño de esta modalidad.

Santo Domingo, Heredia y Belén son los cantones que concentran más isntituciones subvencionadas y privadas con ocho, siete y seis, rescpetivamente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Más de la mitad de los colegios privados de Heredia superaron los 100 estudiantes matriculados en el ciclo lectivo 2025.

En la tercera posición del ranking aparece el Colegio Técnico Profesional (C.T.P.) CIT, con 697 estudiantes, destacándose además como la institución de financiamiento totalmente privado más grande del listado.

Le sigue Lincoln School, también en Santo Domingo de Heredia, que inició el año lectivo con 625 estudiantes matriculados.

Los centros educativos más pequeños, al otro extremo del listado, son el Centro de Inclusión Educativa Cienak y el CAI Niños y Niñas Triunfadores con 12 y 9 alumnos, respectivamente.