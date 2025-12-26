Economía y Política

Estos son los colegios privados más grandes de Heredia

Un colegio de Heredia concentró la mayor matrícula estudiantil en 2025 dentro del sistema privado y subvencionado del país.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Con una matrícula de 1.720 estudiantes en 2025, el centro de enseñanza privada más grande del país se ubica en la provincia de Heredia y forma parte del sistema de colegios subvencionados, una modalidad que combina recursos privados con apoyo estatal.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Colegios más grandesHeredia
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.