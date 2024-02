Estos son los errores que debe evitar previo a la entrevista de la visa de Estados Unidos

Estados Unidos fue el segundo país más frecuentado por los costarricenses en 2023. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) —que contempla únicamente el primer sitio en el que arriba el viajero—, ese año se registraron 266.907 salidas de nacionales hacia el país norteamericano.

Quienes desean viajar a este destino y aún carecen de la visa de no inmigrante porque no han tramitado la solicitud, deben tener presente que las citas para obtener una visa para negocios o turismo (B1/B2) en este momento se están otorgando para mayo de 2025 en adelante. Además, tiene un costo de $185.

De acuerdo con una búsqueda en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, el pasado 30 de enero, el tiempo de espera estimado para las citas de entrevista para una visa de visitante B1/B2 es de 462 días calendario. Este periodo toma en cuenta los fines de semana y feriados.

Por otro lado, las personas que tienen programada su cita no deben comprar boletos aéreos al destino estadounidense que indicaron en el formulario de solicitud de visa en línea (DS-160), ni pagar hospedaje para dicho viaje antes de la entrevista en la embajada.

Recuerde que el oficial consular es quien decide si se aprueba o se rechaza la solicitud de visa, y comprar tiquetes aéreos o tener el alojamiento reservado, por ejemplo, no se ve bien ni tampoco le garantiza que su solicitud será aprobada. “Se ve como ‘ya tengo todo, tienen que darme la visa’. Ese no es un motivo de rechazo pero ellos sienten como que los están presionando”, comentó Priscila Agüero, dueña de la empresa Viaja con Pri.

Ahora bien, dentro de los dos errores más relevantes que debe evitar previo a su cita en la embajada, porque provocaría que le nieguen la visa, se encuentran:

1- No actualizar el formulario de solicitud de visa en línea (DS-160) con cambios importantes.

Desde el momento en que se llena el formulario hasta que el día de la cita hay un plazo cercano a los 12 meses e incluso superior. Por ende, en medio de este periodo es posible que surjan cambios, como por ejemplo renovación del pasaporte, que ameritan una actualización.

Los ajustes en el formulario se pueden hacer incluso 48 antes de la cita.

De acuerdo con Milagro Cabrera, gerenta general de la empresa Visas Internacionales, una de las razones por la que rechazan una visa es porque las personas llenaron el formulario con el número de un pasaporte que está apunto de vencer y se les olvida actualizar el documento con la información del nuevo. Entonces llegan a la cita con información desactualizada.

“Si yo tengo un pasaporte que se vence en el 2025 y hago un trámite hoy y cambié el pasaporte seis meses antes de que se venciera, tengo que actualizar ese pasaporte para llegar a la embajada”, recordó Cabrera.

Por su parte, la dueña de la empresa Viaja con Pri comentó que también es importante hacer la actualización del DS-160 cuando se den cambios importantes en aspectos como el trabajo, el estudio o los ingresos.

La importancia de actualizar el formulario en caso de cambios, radica en que el cónsul se basa en la información que está en ese documento y si en la entrevista el aplicante dice algo diferente a lo que está ahí, es probable que le niegue la visa.

Cuando usted llegue a la embajada, no llegue nervioso. Ya la embajada tiene su expediente, toda la información que pusimos en su cuestionario está verificada y ya ellos tienen el 75% de las respuestas, el otro 25% lo va a dar usted (en la entrevista). — Milagro Cabrera, gerenta general de la empresa Visas Internacionales

2- Mentir en el formulario.

“Eso es prohibido, ellos (en la embajada) todo lo saben”, dijo Agüero.

Quizás una de las mentiras que dicen las personas es que no tienen familiares viviendo (legal o no) en Estados Unidos, cuando en realidad sí. De acuerdo con la gerenta general de Visas Internacionales, el concepto de la embajada es que ellos no pueden tomar una decisión de que la visa sea negada porque tiene un familiar en EE. UU.

Cabrera agregó que “lo que la persona debe de comprobar es que tiene el medio económico para ir a pasear a Estados Unidos” como, por ejemplo, la orden patronal, la constancia salarial y los estados de cuenta bancarios.

Documentación importante

El día de la cita los aplicantes deberán presentar los siguientes documentos impresos: confirmación de la cita (appointment confirmation), recibo de pago de la cita y el formulario de solicitud de visa en línea. También tendrán que llevar una fotografía impresa 5 cm x 5 cm y el pasaporte vigente.

Adicionalmente, cada persona debe portar los documentos de solvencia que considere que dan soporte a la información proporcionada al oficial consular.

“Los requisitos son personales, dependiendo de cada perfil puede que le pidan más papeles”, comentó Agüero.

Así, por ejemplo, si el aplicante es estudiante también deberá llevar la constancia del lugar de estudio o si es casado, tendrá que presentar la constancia de matrimonio.