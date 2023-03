Estos son los parques nacionales más y menos visitados de Costa Rica en los últimos 10 años

Los parques nacionales de Costa Rica son una de las principales apuestas turísticas del país, visitados por miles de nacionales y extranjeros cada año.

El país cuenta actualmente con 30 áreas silvestres protegidas que cuentan con la categoría de parque nacional, la más importante dentro de la jerarquía que establece el Sistema Nacional de áreas de Conservación (Sinac).

EF solicitó a esa institución los datos de visitación desde 2012 para conocer qué parques se han mantenido como los más y los menos visitados.

LEA MÁS: Estos fueron los parques nacionales más visitados en 2022

Manuel Antonio, el más popular Copiado!

Los datos muestran que el parque nacional Manuel Antonio no solo fue el más visitado en 2022, sino que ha sido el más concurrido desde 2012, con casi 4,4 millones de turistas.

Esta cifra está muy por encima del segundo lugar, el volcán Irazú. Exactamente más de 1,5 millones de visitas separan a ambas áreas protegidas.

Otro volcán ocupa el tercer lugar entre los parques nacionales más visitados: el Poás, con 2,5 millones de turistas que llegaron hasta este sitio en Alajuela desde 2012.

Los primeros cinco lugares los completan los parques Mario Ballena, en la zona sur, y Tortuguero, en el Caribe norte.

Por el contrario, hay un parque que en la última década registra menos de 1.000 ingresos. Se trata del Juan Castro Blanco, en la provincia de Alajuela, que recibió a solo 732 personas entre 2012 y 2022. Este parque conserva fuentes de agua vitales para el abastecimiento futuro del recurso hídrico en el Gran Área Metropolitana (GAM).

Con 3.727 visitas, el segundo menos conocido es el parque Piedras Blancas, en Golfito. Muy cerca en visitación se sitúa el parque nacional Barbilla, cuya entrada se localiza en Siquirres, al cual arribaron poco más de 4.000 personas.

El volcán Turrialba también está entre los menos concurridos con algo más de 7.000 ingresos. Sin embargo, esta área protegida estuvo varios años cerrada y ha tenido después cierres intermitentes debido a problemas con el sendero de ingreso y por la actividad volcánica. Además, el recorrido hasta el cráter se hace en tour, lo que implica que hay una cuota máxima de aforo diario.

LEA MÁS: El Camino de Costa Rica: una ruta de senderismo de 280 km que revitaliza la economía de 20 pueblos

El parque internacional La Amistad, el más grande del país cuyos límites trascienden hasta Panamá, vio llegar también en la última década a menos de 10.000 visitantes.

Algunos de estos parques tuvieron años en los que registraron cero visitas. El Sinac explicó que esto puede deberse a cierres, a que aún no tenían la categoría de parque nacional o a la baja visitación que provocó que en algún año no recibieran a ninguna persona. No obstante, también inciden deficiencias en los registros.

Por ejemplo, en el Juan Castro Blanco no llevan un registro digital de los visitantes; no tienen Internet ni datáfonos. El parque sí es visitado, refutó el guardaparques Luis Pérez, pero es difícil llevar un conteo oficial, además de que se dan múltiples entradas de ilegales. También el personal es insuficiente para contabilizar las visitas aún en los puestos oficiales, pues en ocasiones deben atender otros sitios del área protegida. Situación similar se presenta en otros parques como Diriá o en Piedras Blancas.

Entre 2012 y 2022, el parque nacional Los Quetzales, ubicado en la zona del Cerro de la Muerte, es en donde más ha aumentado la visitación: pasó de 961 personas a más de 9.000. La Cangreja, en Puriscal, y Chirripó son los otros dos que más visitantes reciben con respecto a 10 años antes.

Mientras tanto, en 2022 el Juan Castro Blanco registró cero visitas oficiales, mientras que Tapantí, en Cartago, perdió el 41,5% de los visitantes recibidos en 2012.

El parque nacional Manuel Antonio está posicionado como el más popular de Costa Rica.

Playa + bosque y volcanes Copiado!

Hay siete parques que en la suma entre 2012 y 2022 superaron el millón de admisiones. Este grupo de áreas protegidas se caracteriza ya sea porque conservan bosque al lado del mar o porque albergan algún volcán en su interior.

Del primero tipo son Manuel Antonio, Marino Ballena, Tortuguero y Cahuita. Los dos primeros en el Pacífico (provincia de Puntarenas) y los últimos dos en el Caribe (Limón). A estos cuatro se le unen los volcanes Irazú, Poás y Arenal como los más deseados entre nacionales y extranjeros.

LEA MÁS: Falta de presupuesto compromete futuro del programa estrella de conservación ambiental de Costa Rica

Los datos del Sinac exponen que Manuel Antonio se ha mantenido como el parque nacional más visitado en todo el periodo. Además, desde 2012 tuvo una tendencia creciente hasta que retrocedió en 2019 y se interrumpió por la pandemia.

Hasta 2016, el segundo lugar fue el volcán Poás, pero esa posición la tomó el Irazú desde el año siguiente. Esto se debe a que el Poás implementó un nuevo sistema de admisión, más restrictivo y ordenado, en respuesta a la actividad volcánica que presentó el coloso años atrás.

El Marino Ballena es uno de los que ha dado un salto en la visitación. Hasta el 2016 fue el número cuatro, luego pasó a ser el tercero y desde 2021 es el segundo más popular.

Las llegadas a los parques nacional tuvieron una caída entre 2020 y 2021 cuando, a raíz de las medidas de restricción por la pandemia de covid-19, estas áreas estuvieron en un primer momento cerradas completamente y, posteriormente, abrieron con medidas de aforo. Estas restricciones se mantuvieron entre marzo del 2020 y febrero del 2021.

Desde entonces la visitación se ha recuperado, aunque no de forma uniforme ni tampoco hasta los mismos niveles prepandemia. Por ejemplo, Manuel Antonio acogió en 2022 a 366.000 turistas, mientras que en 2019 la cantidad llegó a 513.000 e incluso tuvo un récord de 525.000 en 2018. El Irazú es otro de los que recibió en 2022 menos que en 2019.

Caso contrario ocurrió en los otros cinco de estos siete parques más populares. El Marino Ballena, Tortuguero, Cahuita, Volcán Arenal y Volcán Poás superaron el año anterior la visitación del 2019.

No obstante, el crecimiento interanual 2021-2022 fue más pronunciado en los parques Tortuguero y Volcán Poás.