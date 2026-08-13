Economía y Política

Estrés hídrico pasa factura en Costa Rica: Cosecha de café cae a su nivel más bajo en más de 50 años

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Por Redacción EF

El cambio climático y la variabilidad en los patrones del tiempo están pasando una factura directa a las cifras macroeconómicas del sector primario en Costa Rica.








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Redacción EF

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