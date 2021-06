“Contrata los proyectos por precios unitarios, me refiero a que contrata empresas para el mantenimiento de una carretera y no se paga por nivel de servicio, sino que contratan por cuánto asfalto puso, cuántos materiales usó, cuántas horas de trabajadores usó. Entonces no existe un incentivo hacia la contratación eficiente, más bien existe un desincentivo hacia la eficiencia y un incentivo para gastar más recursos”, manifestó Federico Villalobos, especialista en desarrollo de infraestructura de Deloitte.