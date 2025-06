Exministra tica es nombrada como economista jefe y consejera económica del BID. Le contamos quién es ella.

La costarricense Laura Alfaro Maykall, exministra de Planificación Nacional, fue nombrada como economista jefe y consejera económica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según lo anunció la entidad este 3 de junio.

La economista, quien es ciudadana de Costa Rica y de Estados Unidos, se desempeñó como ministra de Planificación Nacional y Política Económica entre 2010 y 2012, durante el gobierno de Laura Chinchilla. Anteriormente, fue profesora de Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.

Alfaro obtuvo su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica (UCR) y cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). También estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La economista fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica entre 2010 y 2012 (Abelardo Fonseca/Abelardo Fonseca)

Sus principales áreas de investigación incluyen economía internacional, flujos de capital, inversión extranjera directa (IED), deuda soberana y comercio. Es coeditora del Journal of International Economics y del World Bank Research Observer, vicepresidenta de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe (LACEA), e investigadora asociada del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y del National Bureau of Economic Research (NBER).

Según el comunicado del BID, el nombramiento de Alfaro fortalecerá al Departamento de Investigación de esa entidad como una voz líder frente a los desafíos más apremiantes de la región, incluyendo la productividad y competitividad, la eficiencia del sector público y la sostenibilidad fiscal, la inclusión financiera e innovación, la resiliencia y el suministro energético, la pobreza y la desigualdad, entre otros.

El departamento contribuirá a implementar la nueva visión de la organización, BIDImpact+, integrando el análisis económico de manera más directa en las operaciones, políticas y estrategias.

“Estamos muy contentos con el nombramiento de Laura, que coincide con la fase de implementación de BIDImpact+, una nueva etapa para nuestro departamento de investigación en el Grupo BID”, afirmó el presidente del BID, Ilan Goldfajn.

La entidad destacó que Alfaro aportará su amplia experiencia en investigación económica y formulación de políticas públicas en América Latina y el Caribe.

“Es un honor y me da una enorme emoción unirme al Banco Interamericano de Desarrollo como economista jefe y consejera económica. El conocimiento tiene sentido si se convierte en impacto. Hoy, más que nunca, nuestra región necesita ideas audaces, análisis rigurosos y colaboración genuina para transformar datos en decisiones que mejoren vidas. Espero con entusiasmo trabajar junto con un equipo extraordinario para contribuir a ese propósito en este momento de inflexión para nuestra región”, dijo Alfaro.

Así como Alfaro, otra costarricense ocupa un alto cargo en el BID: Anabel González, quien fue nombrada Vicepresidenta de Países e Integración Regional de esa institución financiera internacional en septiembre de 2023.

Nacida en Estados Unidos, González cuenta con la nacionalidad costarricense y fue ministra de Comercio entre 2010 y 2014. También se desempeñó como Directora General Adjunta de la Organización Mundial del Comercio (OMC), desde junio de 2021 hasta agosto de 2023.