Economía y Política

Exportaciones de Costa Rica a Asia se disparan un 57% mientras el mercado norteamericano muestra estancamiento

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El sector exportador de Costa Rica ha iniciado el primer bimestre de 2026 con un saldo positivo de $3.383 millones, lo que representa un incremento del 6% (+$196 millones) en comparación con el mismo periodo del año anterior.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
exportacionesAsiaNorteamérica
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.