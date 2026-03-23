Exportaciones de Costa Rica a Asia se disparan un 57% mientras el mercado norteamericano muestra estancamiento

El sector exportador de Costa Rica ha iniciado el primer bimestre de 2026 con un saldo positivo de $3.383 millones, lo que representa un incremento del 6% (+$196 millones) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, detrás de esta cifra global se esconde un comportamiento dispar entre las regiones de destino, según los datos más recientes de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).

El “boom” asiático

El dato más disruptivo del informe es el comportamiento del mercado en Asia.

Aunque actualmente representa el 9% de la participación total, sus compras a Costa Rica experimentaron un crecimiento extraordinario del 57%.

En términos absolutos, esto se traduce en una inyección de $105 millones adicionales, alcanzando un total de $288 millones en solo dos meses.

Este dinamismo posiciona a Asia como la región que más aportó al crecimiento neto del país en este periodo, superando incluso a Europa, que creció un sólido 13% (+$82 millones).

El sector exportador de Costa Rica ha iniciado el primer bimestre de 2026 con un saldo positivo de $3.383 millones, lo que representa un incremento del 6% (+$196 millones) en comparación con el mismo periodo del año anterior. (Cortesí/Cortesía Incop)

Estancamiento en el mercado principal

En la otra acera se encuentra América del Norte. Si bien se mantiene como el socio comercial indiscutible con una cuota de mercado del 47%, las cifras de enero y febrero muestran signos de enfriamiento.

Las exportaciones hacia esta región sumaron $1.583 millones, lo que refleja una variación negativa marginal del -0,02% (una caída neta de $0,3 millones).

Este estancamiento sugiere una saturación o una pausa en la demanda del mercado norteamericano, obligando a las empresas locales a mirar hacia otros horizontes para sostener las métricas de crecimiento anual.

Comportamiento por sectores y productos

El crecimiento general del 6% sigue fuertemente respaldado por el sector de Equipo de precisión y médico, el cual domina la estructura exportadora con un 44% de participación y un crecimiento del 4% (+$59 millones).

Otros sectores con desempeños notables incluyen:

Químico-farmacéutico: Fue el de mayor crecimiento porcentual con un 14% (+$21 millones).

Fue el de mayor crecimiento porcentual con un (+$21 millones). Agrícola y Alimentaria: Ambos sectores reportaron un crecimiento sostenido del 3% .

Ambos sectores reportaron un crecimiento sostenido del . Bienes específicos: Los dispositivos médicos lideran la lista de productos (44%), seguidos por la piña (6%) y el banano (4%).

Por el contrario, industrias como la del Plástico y el Caucho reportaron contracciones del -9% y -7% respectivamente, lo que representa una pérdida conjunta de $11 millones en el valor exportado.

Balance regional

El informe de Procomer destaca que, además del auge asiático, otras regiones mantuvieron cifras positivas, aunque modestas: