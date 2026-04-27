Exportaciones de Costa Rica arrancan el 2026 al alza: vea cuáles sectores lideran las ventas al exterior

Las exportaciones de bienes de Costa Rica iniciaron el año con un desempeño al alza, impulsado por distintos sectores productivos que mantienen presencia en mercados internacionales.

El resultado responde a una combinación de actividades tradicionales y de mayor especialización, en un contexto externo marcado por tensiones geopolíticas y ajustes en la demanda global.

Dentro de este panorama, el sector agrícola figura como uno de los componentes que sostienen la dinámica exportadora, junto con industrias de mayor complejidad.

En enero de 2026 las exportaciones agrícolas registraron una caída del 5% frente al mismo mes de 2025, antes de recuperar dinamismo en el cierre del trimestre. (Shutterstock/Shutterstock)

De acuerdo con la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), “las exportaciones de bienes de Costa Rica iniciaron el 2026 con un sólido crecimiento”, lo que marca el desempeño del primer trimestre de 2026.

El comunicado señala que los envíos al exterior alcanzaron $5.556 millones, con un crecimiento del 8%, equivalente a $415 millones adicionales frente al mismo periodo anterior.

El sector agrícola registró un crecimiento del 9%, equivalente a $82 millones, y se consolidó como uno de los principales motores de las exportaciones costarricenses.

Según Procomer, “productos clave como la piña, el banano y el café continúan liderando este sector”, con incrementos en piña (14%), café oro (12%) y sandías frescas (26%).

En paralelo, los dispositivos médicos se mantienen como el principal rubro exportado, con una participación del 45% y un crecimiento del 6% dentro del periodo analizado.

El ministro de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar, indicó en el boletín que “este crecimiento más equilibrado en el sector agrícola, junto con el dinamismo en otros sectores estratégicos”, responde a condiciones del entorno internacional.

La gerente general de Procomer, Laura López, agregó que “los resultados del primer trimestre confirman que el sector exportador costarricense está diversificado, tiene una base sólida y capacidad de adaptación”.

En términos de destinos, América del Norte se mantiene como el principal destino con el 47% de participación, seguido por Europa y Centroamérica.

El documento también señala que Asia mostró el mayor crecimiento relativo, con un incremento del 53%, lo que refleja cambios en la distribución geográfica de las exportaciones.