Economía y Política

Exportaciones de Costa Rica arrancan el 2026 al alza: vea cuáles sectores lideran las ventas al exterior

Costa Rica inició el año con un “sólido crecimiento”, según Procomer

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Por Mathew Chaves

Las exportaciones de bienes de Costa Rica iniciaron el año con un desempeño al alza, impulsado por distintos sectores productivos que mantienen presencia en mercados internacionales.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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