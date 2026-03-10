FMI urge a Costa Rica a ejecutar estas siete reformas para blindar su crecimiento ante desaceleración en 2026

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por Varapat Chensavasdijai, concluyó este 9 de marzo su consulta del Artículo IV correspondiente al año 2026 para Costa Rica.

Aunque el balance general destaca un crecimiento sólido del 4,6% en 2025, el organismo enfatizó que el país enfrenta “cuellos de botella estructurales” que deben resolverse para estimular el crecimiento a mediano plazo y diversificar la economía más allá de los regímenes especiales.

Para el FMI, el futuro económico del país depende de la ejecución de siete reformas clave por el lado de la oferta:

1. Impulso a la participación laboral femenina

El organismo señala que para aumentar la fuerza de trabajo es imperativo “aliviar la carga que representa el cuidado de niños y adultos mayores”. Esta medida busca facilitar que más mujeres se incorporen al mercado laboral formal, reduciendo las brechas de género que limitan el PIB potencial.

2. Educación dual y capacitación vocacional

El FMI recomienda focalizar mejor el programa de educación y capacitación vocacional dual para que responda directamente a las “necesidades del mercado”. El objetivo es reducir las brechas de competencias que impiden que los trabajadores costarricenses accedan a los empleos de alta demanda.

3. Seguridad ciudadana como pilar económico

El informe es directo al vincular la seguridad con la economía. Propone ampliar programas para disuadir a los jóvenes de la criminalidad y mejorar la cooperación interinstitucional para “reducir la tasa de homicidios”. Según el Fondo, esto es clave para mitigar las repercusiones negativas en el turismo, el consumo privado y la inversión.

El FMI presenta 7 reformas clave para que Costa Rica supere cuellos de botella y sostenga el crecimiento ante riesgos globales y cierres en zonas francas en 2026. (Shutterstock/Foto)

4. Nueva ley de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Para subsanar las deficiencias en infraestructura (transporte y logística), el FMI urge a aprobar la propuesta de ley sobre Asociaciones Público-Privadas. Esto permitiría una mejor selección y supervisión de proyectos, atrayendo mayor inversión privada para acelerar la diversificación de las exportaciones fuera de las zonas francas.

5. Vinculación entre empresas nacionales y multinacionales

El personal técnico sugiere crear vínculos más estrechos de investigación y desarrollo (I+D) entre las empresas locales y las corporaciones multinacionales establecidas en el país. Esta transferencia de conocimiento es vista como un motor esencial para aumentar la productividad nacional.

6. Aprovechar la Inteligencia Artificial (IA)

El FMI destaca que Costa Rica posee una ventaja relativa en el campo de la Inteligencia Artificial. El organismo recomienda ampliar el uso de esta tecnología tanto en el sector público como en el privado para mejorar la competitividad y la eficiencia de los servicios.

7. Eliminación de trabas regulatorias

Finalmente, el informe señala que se debe continuar eliminando los “cuellos de botella regulatorios” que aún persisten en el ecosistema empresarial, facilitando la operatividad de las empresas y fomentando un clima de inversión más ágil.

Una economía en transición

Estas recomendaciones llegan en un momento en que se prevé que el crecimiento se desacelere del 4,6% al 3,8% en 2026, debido a la incertidumbre global, el impacto de aranceles y el cierre de algunos negocios clave en las zonas francas.

El FMI concluye que aplicar estas reformas integrales permitiría a Costa Rica no solo enfrentar los riesgos externos, sino también diversificar su base exportadora y asegurar que los beneficios del crecimiento lleguen a más sectores de la población.