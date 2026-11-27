La relatora de la ONU sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, advirtió este viernes que el gobierno de Costa Rica deberá responder por las “falsas” acusaciones de vínculos con el terrorismo que adujo para impedirle su entrada al país.

Albanese intervino desde el aeropuerto que sirve a la capital San José, adonde llegó el jueves para recibir un título honoris causa cuya ceremonia siguió por videoconferencia.

La experta independiente de origen italiano enfrenta duros ataques por sus denuncias de que Israel comete un “genocidio” en Gaza y en Cisjordania ocupada, con la complicidad de su principal aliado, Estados Unidos, que la sancionó.

“Me indigna profundamente que el gobierno costarricense haya difundido informaciones falsas que me vinculan con el terrorismo”, dijo Albanese en su discurso ante la Universidad de Costa Rica (UCR, pública).

“Defender los derechos humanos no es terrorismo, y el gobierno responderá por estas insinuaciones como debe ser en un estado de derecho”, agregó sentada en el piso en una sala de espera, en medio de aclamaciones del auditorio.

La Dirección General de Migración y Extranjería, adscrita al Ministerio de Gobernación, rechazó el ingreso de la relatora, al asegurar que “tiene una alerta internacional por vínculos con actos terroristas”, sin más detalles.

La decisión fue aplaudida por Israel.

Estados Unidos impuso sanciones a Albanese por sus críticas a la política de Washington en Gaza, que incluyen la prohibición de entrada al territorio estadounidense y restricciones financieras.

“¿Cuál riesgo para la seguridad pública puede crear una relatora de las Naciones Unidas que tiene como responsabilidad la documentación de la complicidad con crímenes e impunidad durante los últimos cuatro años?”, cuestionó Albanese.

Albanese intervino desde el aeropuerto que sirve a la capital San José, adonde llegó el jueves para recibir un título honoris causa cuya ceremonia siguió por videoconferencia. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Apoyo al “apartheid”

La relatora de 49 años, quien pasó la noche en el aeropuerto, también acusó al gobierno de la presidenta derechista Laura Fernández de apoyar un régimen de “apartheid” (segregación) en los territorios palestinos con la reciente firma de un tratado comercial (TLC) con Israel.

El TLC alimenta la “maquinaria de guerra” israelí y “contribuye a legitimar y mantener el régimen de apartheid”, sostuvo.

Albanese no detalló sus próximos pasos, luego de que la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que ordena a Migración abstenerse de forzar su salida mientras analiza el fondo del caso.

El expresidente costarricense Rodrigo Chaves (2022-2026), actual ministro de la presidencia, acusó al Poder Judicial de “usurpación” de funciones y de proteger a extranjeros con “alertas internacionales por vínculos con actos terroristas”.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este viernes al gobierno reconsiderar la prohibición de ingreso con “carácter urgente”.

La cancillería italiana informó a su vez que ha “solicitado repetidamente” a las autoridades que faciliten la entrada de la relatora.

El incidente ocurre en momentos en que la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, busca llegar a la secretaría general de la ONU.

La presidenta Fernández es una aliada de su homólogo estadounidense Donald Trump, y desde mayo -cuando asumió el poder- estrechó sus vínculos con Israel.

Albanese fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, pero no habla en nombre de las Naciones Unidas.

“Día oscuro”

Al otorgar la distinción, el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, dijo que se sentía avergonzado y que era un “día oscuro”, que sin embargo no opacaba las cualidades de la relatora.

“Podrán impedir su presencia física, pero no podrán impedir (...) su lucha por la dignidad humana”, expresó.

La oposición política y organizaciones civiles denuncian que Costa Rica, considerado por décadas uno de los países más estables y seguros del continente, ha experimentado una deriva autoritaria y un aumento de la violencia criminal durante los dos últimos gobiernos de derecha.

Fernández mantiene una dura retórica contra el Poder Judicial, a algunos de cuyos magistrados tilda de “golpistas”, así como contra un sector de la prensa al que acusa de actuar por intereses políticos.

La guerra en Gaza —que comenzó tras un ataque de Hamás dentro de Israel el 7 de octubre de 2023— ha matado a más de 74.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que está bajo autoridad de Hamás. Los datos son considerados fiables por la ONU.

Muchos de los palestinos muertos en Gaza son niños y mujeres.

El ataque de Hamás del 7 de octubre provocó la muerte de 1.221 personas y el grupo tomó más de 200 rehenes, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.