Luego de tres días de tensión diplomática, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, viajó este sábado a México desde Costa Rica, luego de que las autoridades migratorias le impidieran ingresar al país por una alerta internacional que, según el Gobierno, la vincula con supuestos actos terroristas.
Albanese llegó el jueves al aeropuerto Juan Santamaría con el propósito de recibir un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Costa Rica (UCR).
Sin embargo, las autoridades migratorias le comunicaron que existía una orden que le impedía entrar al territorio costarricense.
La experta permaneció en las instalaciones aeroportuarias durante un par de días y consiguió una orden judicial para trasladarse a un hotel cercano durante algunas horas de la madrugada de este sábado, antes de continuar su viaje hacia México.
Durante su intervención, la relatora cuestionó las razones utilizadas por el Gobierno costarricense para impedirle el ingreso y calificó de falsas las acusaciones que la vinculan con el terrorismo. También advirtió que la administración de la presidenta Laura Fernández deberá responder por esas afirmaciones.
La presidenta Laura Fernández no se había pronunciado públicamente sobre el caso hasta el momento de la publicación de esta información.
Por su parte, el expresidente y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, defendió las razones relacionadas con la alerta de seguridad y cuestionó las actuaciones del Poder Judicial que permitieron a la relatora trasladarse a un hotel.