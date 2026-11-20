El Gobierno de la República anunció la noche de este jueves 19 de noviembre la designación de Francisco Gamboa Soto como el nuevo ministro de Comercio Exterior (Comex), quien asumirá el control de la cartera a partir del viernes 20 de noviembre.

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, confirmó que el nuevo ministro mantendrá sus funciones actuales como primer vicepresidente y tomará la dirección de la cartera de comercio como un recargo adicional a sus labores.

Desde su puesto en la primera vicepresidencia, Gamboa ha tenido a su cargo el seguimiento y la coordinación de los principales proyectos de la agenda económica de la actual administración.

“Su nombramiento también representa la incorporación al frente de Comex de un funcionario con experiencia en la gestión pública y en la conducción de la política económica del país”, indica el comunicado.

Francisco Gamboa asumirá el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y mantendrá su cargo como primer vicepresidente de la República. (Rafael Pacheco Granados)

El nuevo ministro es economista de profesión y cuenta con experiencia vinculada a los sectores económico, productivo y comercial, tanto desde el ámbito público como en el sector privado.

Dentro de su experiencia previa, destaca su labor como director de Inteligencia Empresarial de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) entre los años 2006 y 2014.

Posteriormente, ejerció como director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica entre el 2015 y el 2019, y también ocupó el puesto de director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

En el ámbito político, Gamboa ya cuenta con experiencia al frente de carteras relacionadas con el sector productivo, pues se desempeñó como ministro de Economía, Industria y Comercio durante la administración de Rodrigo Chaves.

El nombramiento se produce luego de que Fernández Delgado despidiera a la anterior ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos el pasado 28 de octubre.

La separación ocurrió por incumplir la orden de compartir el contenido íntegro del Acuerdo Transpacífico a todos los sectores involucrados.

“Aunque pareciera una excelente oportunidad, su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores. A tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quiénes beneficia y a quiénes afectará”, aseguró Fernández en el momento del despido de Trejos.