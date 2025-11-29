¿Fue Black Friday el mejor momento para comprar la Switch 2 de Nintendo? Solo en ciertos comercios

Los amantes de Nintendo esperaron ocho años para conocer la nueva versión de la Switch, la cual llegó a suelo costarricense con un precio de introducción superior a los ¢360.000.

Los gamers que decidieron contenerse y comprar la consola durante el Black Friday —Viernes Negro— tuvieron que desembolsar más dinero en comparación con quienes hicieron la compra en septiembre.

Esa diferencia en el bolsillo, no obstante, varía según el comercio en el que se adquirió la Nintendo Switch 2. Algunos locales sí colocaron en los escaparates los precios más bajos que han manejado en todo el año, mientras que otros exhibieron montos superiores a los registrados meses atrás, según los datos recopilados por El Financiero.

Para verificar los comportamientos del mercado, El Financiero rastreó mensualmente —desde junio 2025— el precio del último lanzamiento de Nintendo. La información provino de los sitios oficiales de Gollo, Walmart y Siman.

Mientras Walmart ofreció la consola a ¢287.001 durante el Black Friday —el precio más bajo con el que la ha comercializado—, en Gollo el valor fijado durante el Viernes Rojo (así denominado por la tienda) superó en ¢30.000 el monto que había tenido en septiembre.

En medio de los contrastes entre los precios, todas las tiendas analizadas fijaron precios significativamente menores al monto de introducción.

El Financiero consultó a los comercios las razones detrás de estas variaciones y por qué, en algunos casos, los precios más atractivos no coincidieron con el Black Friday. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Nintendo Switch salió al mercado en el 2017 y registra ventas por encima de los 150 millones de unidades. (KAZUHIRO NOGI/AFP)

¿Más barato o más caro?

Las consolas de videojuego suelen cotizarse a precios más altos que microondas, algunos aires acondicionados e incluso algunos modelos de celulares. Esa característica normaliza que ese tipo de productos se coticen en cerca de los ¢300.000 con descuento incluido.

Para dimensionar: con los ¢287.001 que fijó Walmart —siendo el precio más económico entre los comercios mencionados— se pueden adquirir seis de los microondas más baratos incluidos en el análisis previo de El Financiero.

Por otra parte, quienes compraron la Nintendo en Siman la encontraron al mismo precio en el que se ofertó en octubre. Aun así, ese monto continúa siendo el más accesible que el comercio ha ofrecido por dicho producto.

El caso de Gollo fue distinto. Su precio de ¢319.900 para el Viernes Rojo contrastó con los ¢289.920 que manejó dos meses antes.

El análisis de precios evidencia que el Black Friday no siempre marca el punto más bajo del año, sino apenas un momento más dentro de una dinámica comercial que fluctúa mes a mes.