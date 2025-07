Gerenta de Procomer sobre baja en la IED en Costa Rica: ‘Esto no es un fenómeno solo de Costa Rica’

La inversión extranjera directa fresca bajó en Costa Rica 20% en el primer trimestre del 2025 en relación con el mismo periodo del 2024.

Conversamos con Laura López, gerenta de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) sobre algunas de las posibles causas de este fenómeno, qué esperar para el resto del año y cuáles acciones se pueden tomar para que la situación no empeore.

Debido al fortalecimiento del colón frente al dólar, los costos como el pago de salarios de las empresas extranjeras en los últimos años han aumentado cerca de 25%. Son muchas las fuentes empresariales que nos han indicado que eso hace que Costa Rica se haya convertido ya en un destino caro para hacer negocios. ¿A usted le han expresado esa queja también, que la situación con el dólar convirtió Costa Rica en un país caro para hacer negocios?

Efectivamente, la devaluación (del dólar) tiene un impacto en inversión y en las exportaciones. Negar eso sería negar la teoría económica. Cuando el dólar se devalúa, pues sí, ahí hay impacto.

Lo que sí es cierto es que este impacto o esta coyuntura la venimos viviendo ya hace año y medio, tal vez, y el año pasado presentamos crecimientos muy relevantes, del 32% respecto al año 2023.

Entonces, no dudo de que el tema de los costos relacionado a la devaluación tenga algo que ver con los datos que vemos, pero el grueso de esa explicación creo que no se le puede atribuir a la devaluación.

La OCDE acaba de publicar un informe en donde advierte que el aumento de la inseguridad en Costa Rica podría pasarle factura precisamente a la inversión extranjera directa. Cuando usted le informa de este tipo de advertencias al presidente de la República, ¿cuál es la reacción?

Estamos constantemente hablándole (al presidente de la República) de las diferentes mejoras en competitividad que el país tiene que hacer y por supuesto el posicionamiento internacional. Me parece que el tema de seguridad es una de las prioridades que tiene este Gobierno, más allá de la inversión extranjera directa.

Además de que Costa Rica se ha vuelto un país caro y más inseguro, tenemos que añadir que recientemente publicamos en EF una investigación sobre cómo en las zonas francas existe una guerra de salarios por escasez de talento calificado. Pasamos tres años sin una ruta de la educación. ¿Nos estamos tomando en serio como país el reto de ser un lugar verdaderamente atractivo para la inversión extranjera directa o estamos empezando a perder tracción?

El tema el talento humano es fundamental y qué dicha que lo toca. Desde Procomer hemos hecho varias acciones. Una, definitivamente, la articulación con el resto del ecosistema. Trabajamos bajo la estrategia BRETE, estamos constantemente conversando con los colegios técnicos, con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), con las universidades para mejora de currícula más adecuada a lo que nos están señalando nuestras empresas, tanto las nacionales como las multinacionales.

Pero no nos quedamos ahí. El año pasado lanzamos un fondo bastante robusto de $8 millones con los cuales pretendíamos formar alrededor de 8.000 personas en temas técnicos, en bilingüismo y habilidades blandas. Este año, justamente hace dos semanas, el INA firmó un convenio con Procomer donde va a trasladar una parte importante de su subejecución anual para que Procomer pueda acelerar esta formación, lo cual significa estar incluyendo más o menos 14.000 personas formadas de manera anual a través solamente de este mecanismo.

Entonces, desde Procomer, sí nos tomamos con absoluta seriedad el tema del talento humano. La escasez de talento humano no es un fenómeno costarricense, (...) es un fenómeno mundial. De acuerdo a los datos del último estudio de Manpower, siete de cada diez empresas dicen no encontrar el talento que necesitan en el mundo. Costa Rica está como en 7,2, o sea, está muy cercano, digamos, al promedio mundial.

¿Cuál es la proyección actualizada de inversión extranjera directa para el año 2025 en Costa Rica? ¿Cuánto por debajo del 2024 podemos quedar, dado lo que pasó el primer trimestre?

Tenemos que correr la nueva proyección. Nosotros teníamos una meta de $3.500 millones para este año , pero el Banco Central nos avisa que el cierre del 2024 fueron $5.000 millones, entonces claramente tenemos que volver a correr la proyección. La situación internacional y la incertidumbre internacional es probable que tome una buena parte de este año, si no es que más. Entonces, yo diría que hasta que no tengamos datos del primer semestre en la atracción del monto de inversión todavía no sería seguro dar un número de cierre. Lo que sí hemos estado haciendo es benchmark (comparación) internacional y, por ejemplo, el último dato que tenemos más fresco es que hay una contracción de la inversión extranjera directa mundial de 11%. Es decir, nuevamente esto no es un fenómeno solo de Costa Rica.

El régimen especial de zonas francas ha sido el motor de la economía costarricense en los últimos años. ¿Qué le va a decir usted al presidente de la República que es urgente hacer para que la tendencia actual, no se profundice, cambie, mejore el rumbo?

Son conversaciones que tenemos constantemente. Hay temas muy relevantes, hay un tema de cómo garantizar la formación de talento, otro es trabajos de otras instituciones para mejorar y acelerar la cantidad de talento que se genera anualmente.

Hay un tema muy relevante de infraestructura, aquí estamos hablando de puertos, de carreteras, de la infraestructura digital. La recién entrada de 5G creo que va a acelerar ese proceso de una infraestructura en conectividad digital que va a ser mucho más beneficiosa para la inversión.

Lo que estamos trabajando con el Incop (Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico) para la habilitación de diferentes espacios que reduzcan lo que hay ahora de presa en (puerto) Caldera mientras sale la nueva concesión y se construye un puerto más amplio, más adecuado al sector productivo que tenemos actualmente.

Sin lugar a dudas, es importante revisar tarifas eléctricas; la posibilidad además de establecer mucho mejor tramitología (sic), creo que se subestima a veces el costo de mucha tramitología. Entonces, todo lo que tiene que ver con reducción de permisos, con mejoras de tiempo de respuestas de instituciones, es algo que constantemente estamos trabajando y que eso sin duda tiene un impacto positivo sobre la competitividad tanto de las zonas francas como el régimen definitivo.

Y por supuesto no puedo dejar por fuera jornadas 4x3, eso es fundamental para mantener a nuestro país, sobre todo en la manufactura avanzada, en la competitividad que necesitamos.