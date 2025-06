Global Entry: ticos ya podrán ingresar de manera ágil a EE. UU.; todo lo que debe saber

Costa Rica quedó oficialmente incorporada a la lista de países miembros del programa Global Entry. Esto permitirá que el proceso de ingreso a Estados Unidos (EE. UU.) vía aérea sea más ágil para los costarricenses.

El Gobierno firmó este miércoles 25 de junio un acuerdo con EE. UU. en el marco de la visita de la secretaria de Seguridad de EE. UU., Kristi Noem

Rodrigo Chaves es el primer costarricense que recibe el pase Global Entry, según informó Noem en conferencia de prensa. El mandatario tuvo que someterse a una entrevista para obtener la credencial del programa.

Las personas que quieran dicho pase deben aportar información y someterse a verificaciones de antecedentes rigurosos y frecuentes. Asimismo, tienen que pagar $120 al realizar la solicitud.

El programa de viajes pertenece al Departamento de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense y permite una inspección acelerada en el control de seguridad y carriles exclusivos dentro de ciertos aeropuertos de EE. UU.

En los aeropuertos, las personas que forman parte del programa utilizan filas especiales con rotulación de Global Entry donde los sistemas tecnológicos toman una fotografía del viajero para verificar su membresía. Una vez que se ha tomado la fotografía, el miembro debe seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla y consultar con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza del gobierno estadounidense, quien confirma que se ha completado con éxito el proceso.

Contar con Global Entry no exime el uso obligatorio de la visa americana para ingresar al territorio estadounidense. (Shutterstock/Shutterstock)

Proceso de solicitud

El primer paso que deben dar los interesados es crear una cuenta en el programa de Viajeros Confiables (TTP, por sus siglas en inglés).

“Los ciudadanos podrán solicitar su participación en el programa por medio de una plataforma digital, brindando su consentimiento informado sobre el proceso de verificación y sus alcances. Posteriormente, la Dirección General de Migración y Extranjería realizará la verificación correspondiente y coordinará —de conformidad con el procedimiento establecido— con el Gobierno de los Estados Unidos, quienes emitirán una decisión final de aceptación o denegatoria”, comunicó el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, a EF meses atrás.

Una vez que las autoridades hayan revisado la solicitud, la persona interesada recibirá un mensaje en su cuenta del Programa Viajero de Confianza, en el que se le solicitará agendar una entrevista en uno de los centros de afiliación de Global Entry.

En caso de no poder programar la cita con antelación, también podrá optar por la modalidad de afiliación al arribo (enrollment on arrival), disponible al momento de ingresar a Estados Unidos. Esta alternativa no requiere cita previa.