“Por ahora no estaríamos avanzando con ello, eso requería según nuestros cálculos de un presupuesto cercano a los ¢225.000 millones para cubrir a 7.000 personas servidoras públicas y poderles compensar por los años que no estarían, según lo define la propia ley, y darles un incentivo por desvincularse del sector público. No obstante, hemos decidido que no es el momento para ello”, afirmó Garrido.