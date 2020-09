“En el tema de reducción de gastos no se propone nada puntual, simplemente se mantiene algo que fue aprobado hace más de un año que es la regla fiscal, la cual no requería ningún anuncio nuevo, eso es lo único. (...) La propuesta más grande está desde el punto de vista de los ingresos, principalmente en impuestos directos y en las transacciones financieras, por lo tanto la reducción de gastos ni la reforma del Estado no son temas importante en esta propuesta al Fondo Monetario”, declaró German Morales, socio director de Grant Thornton.