Economía y Política

Gobierno no podía rechazar nombramiento de exdiputada en la CCSS, resuelve la Sala Constitucional

La Sala Constitucional resolvió por unanimidad que el Poder Ejecutivo no tiene “fundamento jurídico” para oponerse a los nombramientos de los representantes patronales ni sindicales en la CCSS

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Por Josué Alfaro

El Gobierno de la República no estaba facultado para impedir el nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro Molina, del Frente Amplio, como representante sindical dentro de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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