Gordo Navideño 2025: vea la lista completa de premios

Este 14 de diciembre se realizó el sorteo del Gordo Navideño 2025. Aquí les presentamos la lista completa de todos los premios entregados este domingo.

El número ganador del premio mayor fue el 78 con la serie 714, que otorga ¢8.000 millones en 5 emisiones.

Si una persona tiene una fracción ganadora (número y serie) del premio mayor, recibirá ¢40 millones por cada fracción; si “pega” un entero, se estaría convirtiendo en la ganadora de ¢1.600 millones.

De acuerdo con la Junta de Protección Social, el premio mayor fue vendido en la plataforma en línea de la Junta de Protección Social.

El número ganador del segundo premio fue el 59 con la serie 052. Este premio da ¢800 millones en 5 emisiones. Cada entero paga ¢160 millones por entero y cada fracción ¢4 millones. Fue vendido en las emisiones en línea de la JPS, indicó la institución.

El ganador del tercer premio fue el número 92, con la serie 244, que paga ¢80 millones por entero y ¢2 millones por fracción, para un total de ¢400 millones en sus 5 emisiones. Según informó la JPS, estos enteros quedaron repartidos en Alajuela, San José, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Adicionalmente, se repartieron 15 premios de ¢6 millones, 25 premios de ¢25 millones, 30 premios de ¢2 millones y 77 de ¢1 millón.

El sorteo del Gordo Navideño repartió tres grandes premios, así como 147 premios entre ¢1 millón y ¢6 millones. Revise la lista completa de premios aquí. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

El cobro de fracciones o enteros se realiza en las oficinas de la Junta de Protección Social en San José o en las sucursales del Banco de Costa Rica (BCR) a nivel nacional, aunque aquí podría tardar de dos a tres días en ser depositado pues las fracciones deben ser validadas.

En caso de la lotería comprada en línea, el monto ganado (por terminación, fracción o entero) será depositado automáticamente en la cuenta bancaria registrada.

El domingo 21 de diciembre se realizará el sorteo extraordinario Consolación 1 de la Lotería Nacional, cuyo premio mayor será de ¢400 millones por emisión, la fracción costará ¢2.000, el entero ¢20.000 y cada entero tendrá 10 fracciones.

Por último, el domingo 28 de diciembre se realizará el sorteo extraordinario Consolación 2, que tendrá un premio principal de ¢300 millones por emisión, fracciones de ¢1.500, enteros de ¢15.000 y enteros de 10 fracciones.

Si desea consultar si obtuvo un premio en el sorteo del Gordo Navideño puede hacerlo en la página de resultados de la JPS.

A continuación, puede revisar la lista completa de premios: