Economía y Política

Gordo Navideño 2025: vea la lista completa de premios

El sorteo del Gordo Navideño repartió tres grandes premios, así como 147 premios entre ¢1 millón y ¢6 millones. Revise la lista completa de premios aquí

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

Este 14 de diciembre se realizó el sorteo del Gordo Navideño 2025. Aquí les presentamos la lista completa de todos los premios entregados este domingo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
gordo navideñolotería navideñalista de premiosJunta de Protección Sociallotería de Costa Rica
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.