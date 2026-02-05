Economía y Política

Grecia y San Carlos son los cantones que atrajeron más inversión fuera de la GAM

Se destacan los sectores de dispositivos médicos, infraestructura turística, servicios, agroindustria y manufactura liviana

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

23 proyectos de inversión extranjera directa fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) se lograron atraer en el 2025. Los cantones de Grecia y San Carlos lideraron la lista.








