Grecia y San Carlos son los cantones que atrajeron más inversión fuera de la GAM

23 proyectos de inversión extranjera directa fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) se lograron atraer en el 2025. Los cantones de Grecia y San Carlos lideraron la lista.

Siete empresas se consolidaron en Grecia, cuatro en San Carlos, dos en Liberia y dos en Puntarenas. Además, se reporta un proyecto en cada uno de los siguientes cantones: Cañas, Golfito, Guatuso, Limón, Pérez Zeledón, Pococí, Tilarán y Turrialba.

El número de proyectos fuera del GAM subió, ya que en el 2018 únicamente se reportaron tres empresas; esto ha permitido generar más empleo. Entre 2018 y 2022 el máximo alcanzado en un solo año fue de seis proyectos y a partir de 2023 el dinamismo comenzó a aumentar con 13 inversiones, seguido por 16 en 2024.

LEA MÁS: Tras un año récord en 2024, el modelo de inversión extranjera de Costa Rica enfrenta su primera gran prueba en 2025

Estos nuevos proyectos se consolidan en sectores diversos como dispositivos médicos, infraestructura turística, servicios, agroindustria y manufactura liviana.

La inversión extranjera directa fuera del GAM registró un incremento de $73,3 millones respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a los $154,6 millones.

Dispositivos médicos lideran las exportaciones de Costa Rica. ( Tomada del sitio web de Switchback Medical/Tomada del sitio web de Switchback Medical)

“Los resultados evidencian una estrategia que prioriza la diversificación territorial, incorpora regiones que durante años se hicieron a un lado y, al mismo tiempo, acompaña la evolución y competitividad de los sectores que impulsan el crecimiento del país”, aseguró Laura López, gerente general de Procomer.

En cuanto a la inversión total, se atrajeron 55 nuevos proyectos, de los cuales 29 son de origen diferente a Estados Unidos, entre ellos: México, Países Bajos y España. Además, el país registró 100 reinversiones, lo que contabiliza más de 155 proyectos de inversión en el último año.

Para seguir atrayendo inversión extranjera directa, el Consejo Nacional de Competitividad solicita avanzar en áreas estratégicas.

“Es fundamental que existan políticas públicas nacionales y regionales que contribuyan a resolver temas tan relevantes como suministro eléctrico (tarifa, calidad y estabilidad del suministro), conectividad, infraestructura vial, seguridad ciudadana y, sin duda, la calidad del talento que requieren las empresas para poder crecer”, destacó Shirley Saborío, vicepresidenta del Consejo Nacional de Competitividad.

Cinco estrategias

Procomer adoptó el compromiso de trabajar en estas cinco áreas: