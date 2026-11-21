Los números de teléfono asociados a Sinpe Móvil que se utilicen como medio de pago en una actividad económica deberán quedar registrados ante el Ministerio de Hacienda. La Dirección General de Tributación estableció las condiciones para incorporar esa información al Registro Único Tributario (RUT), así como los plazos y las sanciones por incumplimiento.

La medida está contenida en la resolución MH-DGT-RES-0037-2026, firmada el 9 de noviembre de 2026, que modifica las reglas de inscripción y actualización de datos de los contribuyentes. Su entrada en vigor está prevista para el 18 de enero de 2027, según la publicación en el Diario La Gaceta.

La obligación no se refiere a todos los usuarios de Sinpe Móvil por el solo hecho de utilizar la plataforma. Se dirige a los obligados tributarios que empleen números asociados a ese servicio como medio de pago en sus actividades económicas.

Así, el dato que Hacienda solicita registrar es el teléfono utilizado para los pagos del negocio o de la actividad profesional, cuando corresponda, y no cualquier número destinado exclusivamente a transferencias personales.

Dos fechas que los contribuyentes deben distinguir

La resolución establece un tratamiento diferente para quienes ya se encuentran inscritos y para quienes deban completar su inscripción después de que entre en vigor la modificación.

Los obligados tributarios inscritos ante Hacienda a la fecha de publicación dispondrán de un plazo máximo de doce meses, contado desde esa publicación, para registrar los números utilizados en su actividad económica. El transitorio califica ese período como improrrogable.

Ese plazo no debe confundirse con la fecha de entrada en vigor de la resolución. El 18 de enero de 2027 marca el inicio de vigencia de las modificaciones, pero el período de doce meses para los contribuyentes ya inscritos vence el 20 de noviembre de 2027.

Quienes se inscriban después de la entrada en vigor deberán aportar los números correspondientes al completar su registro, junto con los demás datos exigidos por Tributación.

La disposición contempla reportar “el o los números” utilizados como medio de pago. Por lo tanto, el requisito no se limita a un solo teléfono cuando la actividad económica utilice varios.

¿Dónde se registrará la información?

Para incorporar el dato, Tributación modificará los formularios de Declaración Jurada de Inscripción y de Declaración Jurada de Modificación de Datos del RUT.

Los espacios para consignar los teléfonos asociados a Sinpe Móvil se ubicarán en el apartado de “Actividades económicas”. Los trámites podrán realizarse mediante Tribu-CR y la normativa también contempla su gestión presencial.

En el caso de una persona o empresa ya inscrita, la actualización se hará mediante el formulario de modificación de datos. Para una nueva inscripción, la información formará parte del registro inicial, cuando se utilice ese medio de pago.

La reforma también incorpora esos números dentro de la información general que deben suministrar los contribuyentes, junto con el domicilio fiscal, correo electrónico, datos de la actividad económica y demás requisitos aplicables.

El incumplimiento puede generar sanciones

La resolución distingue entre las sanciones por incumplir los plazos generales del RUT y las relacionadas específicamente con los teléfonos utilizados como medios de pago.

Para el registro o modificación de los números asociados a Sinpe Móvil, remite al artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Además, señala que debe seguirse el procedimiento previsto en el artículo 150 de ese mismo código.

De acuerdo con el monto fijado para 2026, la sanción aplicable equivale al 2% de los ingresos brutos del contribuyente en el período del impuesto sobre las utilidades previo a la infracción. Esta multa oscila entre un mínimo de tres salarios base (¢1.386.600) y un máximo de 100 salarios base (¢46.220.000).

Tributación emitió una resolución que modifica las reglas de inscripción y actualización del Registro Único Tributario (RUT) para incorporar los números telefónicos asociados a SINPE Móvil utilizados como medio de pago en la actividad económica. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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