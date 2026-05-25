Economía y Política

Hacienda reporta contención del gasto en Costa Rica, pero algunas partidas aumentaron más de 9%; vea los rubros que Hacienda redujo y los que siguieron creciendo en 2026

El gasto del Gobierno cae por recorte en transferencias, pero suben los pagos en salarios y compras

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El Ministerio de Hacienda presentó los resultados fiscales del primer trimestre de 2026, destacando una reducción de 0,4% en el gasto total del Gobierno Central y una mejora en algunos indicadores fiscales vinculados al control presupuestario.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
gastossalariosHaciendatransferenciaspresupuesto
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.