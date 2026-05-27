Heredia alcanza el top 5 de competitividad en Costa Rica: vea los indicadores que impulsan al cantón

El cantón central de Heredia volvió a ubicarse entre los territorios con mejores indicadores de competitividad del país, impulsado principalmente por su infraestructura digital, exportaciones de alta tecnología y acceso a servicios básicos. Así lo muestran los datos del Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y presentado en mayo del 2026.

La medición sitúa al cantón herediano con un puntaje general de 64,51, suficiente para colocarse en la posición cinco entre 82 cantones evaluados. El estudio analiza variables económicas, laborales, empresariales, de innovación, infraestructura, calidad de vida y gestión pública.

El informe universitario coincide parcialmente con otros análisis de competitividad publicados entre 2024 y 2025 por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), que incluso llegó a ubicar a Heredia en el segundo lugar nacional dentro del Índice de Competitividad Nacional (ICN).

Aunque Heredia se mantiene entre los cantones más competitivos del país, el informe evidencia debilidades en participación electoral municipal, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento del tejido empresarial local.

Los indicadores muestran que el crecimiento herediano está impulsado principalmente por conectividad digital, exportaciones de alta tecnología e inversión extranjera, especialmente dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

El cantón central herediano genera cerca del 5% de toda la producción nacional, según datos del Banco Central de 2023. (Melissa Fernandez Silva)

Pilar económico: exportaciones sostienen el desempeño

El pilar económico obtuvo una calificación de 65,32 puntos, una de las más altas del estudio. El comportamiento del comercio exterior y la productividad vinculada a empresas tecnológicas fue determinante en el resultado final del cantón.

Indicadores económicos destacados

Exportaciones por trabajador: 100

Consumo eléctrico per cápita: 50,71

Egresos municipales per cápita: 56,86

Metros cuadrados de construcción por km²: 53,71

El dato más fuerte del bloque económico es el puntaje perfecto en exportaciones por trabajador. Ese indicador suele asociarse a cantones con alta concentración de empresas exportadoras, manufactura avanzada y operaciones multinacionales vinculadas a zonas francas y servicios corporativos.

Heredia se consolidó durante los últimos años como un centro de inversión extranjera y operaciones tecnológicas, especialmente en servicios empresariales, dispositivos médicos y manufactura especializada.

Según cifras del Banco Central (BCCR), el cantón ocupó el tercer lugar nacional en Producto Interno Bruto (PIB) cantonal y aporta aproximadamente el 5% de toda la producción nacional.

El informe también muestra una disminución en el indicador de construcción por kilómetro cuadrado. Aunque el cantón mantiene una fuerte actividad inmobiliaria y corporativa, la reducción podría reflejar una desaceleración relativa del sector constructivo frente a periodos anteriores.

Pilar gobierno: desempeño mixto y baja participación electoral

El apartado de gobierno alcanzó 49,97 puntos, uno de los resultados más moderados dentro del desempeño general herediano.

Indicadores del pilar gobierno

Días para conceder patentes comerciales: 83,73

Gasto en red vial cantonal por km: 84,98

Gasto municipal no administrativo per cápita: 54,82

Participación en elecciones presidenciales: 66,79

Ingresos municipales per cápita: 53

Grado de dependencia de transferencias públicas: 34,1

Evaluaciones de impacto ambiental por permisos: 17,9

Participación en elecciones municipales: 4,43

El indicador sobre días para conceder patentes comerciales sugiere una tramitología relativamente ágil en comparación con otros gobiernos locales. A esto se suma un gasto importante en red vial cantonal y mejores niveles de gestión institucional.

Otros análisis del ICN 2025 incluso le otorgaron calificaciones perfectas en trámites digitales, ética pública y desempeño institucional. Eso posiciona a Heredia entre las municipalidades con mayor digitalización administrativa del país.

Sin embargo, el indicador más crítico del bloque gubernamental aparece en elecciones municipales. El puntaje de 4,43 refleja una baja involucración ciudadana en los procesos políticos locales.

Heredia obtuvo calificaciones perfectas en trámites digitales y desempeño institucional dentro de evaluaciones complementarias del Índice de Competitividad Nacional. (Alonso Tenorio)

Pilar infraestructura: conectividad y servicios básicos impulsan al cantón

La infraestructura es uno de los mayores puntos fuertes del cantón herediano. El ICC le otorgó 84,12 puntos, una de las notas más altas de toda la evaluación nacional.

Indicadores de infraestructura

Viviendas con acceso a agua potable: 100

Viviendas con internet: 100

Velocidad 3G y 4G: 100

Cobertura 3G y 4G: 87,02

Vías tratadas y pavimentadas: 82,28

Llamadas completadas: 66,05

Acceso a electricidad por km²: 53,47

El cantón logró puntuaciones perfectas en acceso a agua potable, conectividad fija y velocidad de redes móviles, algo poco común dentro del estudio nacional. Esto convierte a Heredia en uno de los entornos urbanos mejor conectados del país.

La combinación entre infraestructura física y digital también explica parte de la atracción empresarial que mantiene el cantón dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

El ICN 2025 señala además que alrededor del 90% de la red vial cantonal se encuentra en buen estado y que la cobertura de recolección de residuos alcanza el 100% en el territorio herediano.

El desempeño en telecomunicaciones también sobresale frente a otros cantones analizados anteriormente, como Grecia y Alajuela, especialmente en velocidad móvil y acceso residencial a internet.

Pilar empresarial: persiste la concentración económica

El pilar empresarial alcanzó 41,08 puntos, uno de los resultados relativamente más bajos dentro de la estructura competitiva herediana.

Indicadores empresariales

Índice de concentración de actividades: 98,09

Potencial de exportación alcanzado por empresas: 30,57

Índice de competencia: 30,25

Entidades financieras por km²: 5,4

Aunque Heredia posee una economía dinámica y corporativa, el estudio refleja una fuerte concentración de actividades económicas. Ese comportamiento suele indicar dependencia de sectores específicos o de grandes compañías con alto peso relativo dentro de la economía local.

El potencial exportador de empresas locales también aparece limitado frente al enorme peso económico del cantón. Esto puede sugerir que buena parte de la capacidad exportadora está concentrada en grandes multinacionales y no necesariamente en pequeñas y medianas empresas.

Aun así, Heredia sigue como uno de los principales hubs empresariales y tecnológicos del país, especialmente por su cercanía con centros corporativos, universidades y parques empresariales de la GAM.

Pilar laboral: formación y empleo mantienen resultados altos

El bloque laboral obtuvo 66,31 puntos, impulsado por educación, bilingüismo y participación económica.

Indicadores laborales

Cobertura de inglés en primaria: 89,06

Matrícula terciaria: 81,56

Población económicamente activa (PEA): 77,11

Especialización laboral en servicios e industria: 59,33

Cobertura de educación secundaria: 49,1

Crecimiento del empleo formal vs. PEA: 41,69

El alto nivel de matrícula universitaria y la cobertura de inglés continúan siendo ventajas competitivas relevantes para el cantón herediano, especialmente en actividades vinculadas a servicios corporativos y tecnología.

La estructura laboral herediana mantiene además una importante concentración de trabajadores en servicios e industria, sectores que históricamente impulsan la expansión económica de la provincia.

No obstante, el crecimiento del empleo formal aparece más moderado.

Pilar innovación: liderazgo tecnológico se mantiene

El pilar de innovación alcanzó 82,08 puntos, una de las notas más altas del informe.

Indicadores de innovación

Exportaciones de alta tecnología: 100

Escuelas y colegios con internet: 91,17

Matrícula terciaria en ciencias y tecnología: 55,06

El cantón volvió a registrar una puntuación perfecta en exportaciones de alta tecnología. Ese resultado confirma la fuerte presencia de actividades intensivas en conocimiento, manufactura avanzada y operaciones tecnológicas instaladas dentro del territorio herediano.

La conectividad educativa también figura entre las fortalezas más importantes del cantón, especialmente por el acceso a internet en centros educativos y la alta cobertura universitaria.

Sin embargo, el indicador de matrícula en ciencias y tecnología cayó frente al periodo anterior. Ese comportamiento podría convertirse en una señal de atención para un cantón cuya competitividad depende fuertemente del capital humano especializado.

Pilar calidad de vida: seguridad alta, pero ambiente sigue rezagado

El pilar calidad de vida obtuvo 62,72 puntos, impulsado principalmente por seguridad y esperanza de vida.

Indicadores de calidad de vida

Esperanza de vida: 91,63

Tasa de homicidios por 100.000 habitantes: 88,2

Robos y asaltos por 10.000 habitantes: 71,53

Habitantes por Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis): 55,29

Mitigación y prevención ambiental municipal: 6,93

Los indicadores de seguridad mantienen valores altos dentro de la metodología del ICC. En este tipo de mediciones, una puntuación elevada suele reflejar menor incidencia de violencia y criminalidad.

El principal rezago aparece nuevamente en mitigación y prevención ambiental municipal. El cantón apenas alcanzó 6,93 puntos en este apartado, uno de los resultados más bajos de toda la evaluación.

Aunque el territorio destaca por infraestructura, inversión y conectividad, las evaluaciones ambientales continúan rezagadas frente al resto de indicadores económicos y urbanos.