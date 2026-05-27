Economía y Política

Heredia alcanza el top 5 de competitividad en Costa Rica: vea los indicadores que impulsan al cantón

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Por Mathew Chaves

El cantón central de Heredia volvió a ubicarse entre los territorios con mejores indicadores de competitividad del país, impulsado principalmente por su infraestructura digital, exportaciones de alta tecnología y acceso a servicios básicos. Así lo muestran los datos del Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y presentado en mayo del 2026.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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