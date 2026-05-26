Alajuela entra al top 10 de competitividad en Costa Rica: vea cuáles indicadores impulsaron —y frenaron— al cantón

El cantón central de Alajuela volvió a ubicarse entre los territorios con mejor desempeño competitivo del país, según el más reciente Índice de Competitividad Cantonal (ICC) elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y divulgado en 2026 con datos correspondientes a 2024.

El estudio otorgó a Alajuela una calificación general de 64,36 puntos, lo que le permitió posicionarse en el sexto lugar nacional entre 82 cantones del país dentro de la categoría de alta competitividad.

El estudio evalúa siete grandes áreas: economía, gobierno local, infraestructura, entorno empresarial, mercado laboral, innovación y calidad de vida. Cada una se compone de indicadores específicos que permiten medir qué tan preparado está un territorio para atraer inversión, generar empleo y sostener crecimiento económico.

Aunque el resultado general coloca al cantón alajuelense entre los mejores del país, el mismo informe evidencia contrastes importantes: mientras algunos indicadores alcanzan niveles cercanos al máximo, otros muestran rezagos persistentes o deterioros frente al año anterior.

Innovación: Alajuela consolida uno de los ecosistemas tecnológicos más fuertes del país

El pilar de innovación fue el mejor evaluado del cantón, con 85,85 puntos, manteniendo un desempeño alto respecto al año anterior.

Indicadores del pilar de innovación

Exportaciones de alta tecnología: 98,82 puntos

98,82 puntos Escuelas y colegios con internet: 94,62 puntos

94,62 puntos Matrícula terciaria en ciencias y tecnología: 64,11 puntos

El dato más fuerte del apartado corresponde a las exportaciones de alta tecnología, que prácticamente alcanzan la máxima puntuación posible dentro del índice.

Ese resultado refleja el peso que tienen en Alajuela sectores vinculados con manufactura avanzada, dispositivos médicos, logística y operación de zonas francas.

Sin embargo, el mismo informe identifica una caída en la matrícula terciaria relacionada con ciencia y tecnología. Aunque el indicador sigue siendo relativamente alto, la disminución llama la atención porque ocurre precisamente en un cantón cuya economía depende cada vez más de actividades intensivas en conocimiento técnico.

El análisis técnico incluido en el ICC advierte que mantener el crecimiento tecnológico requerirá fortalecer la formación de talento especializado y evitar una eventual desaceleración en carreras STEM.

Exportaciones de alta tecnología y presencia de zonas francas impulsan el liderazgo competitivo del cantón de Alajuela. (Alonso_Tenorio)

Mercado laboral: el cantón lidera en educación superior, pero enfrenta señales mixtas

El pilar laboral obtuvo 76,64 puntos, colocándose entre los más sólidos de toda la evaluación cantonal.

Indicadores del pilar laboral

Matrícula terciaria: 100 puntos

100 puntos Cobertura de inglés en primaria: 96,98 puntos

96,98 puntos Población económicamente activa: 96,87 puntos

96,87 puntos Especialización laboral en servicios e industria: 90,41 puntos

90,41 puntos Cobertura de educación secundaria: 37,15 puntos

37,15 puntos Crecimiento del empleo formal respecto a la población económicamente activa (PEA): 38,42 puntos

El índice muestra que Alajuela mantiene uno de los ecosistemas educativos más fuertes del país en formación superior y enseñanza de inglés.

La puntuación perfecta en matrícula terciaria y el alto nivel de bilingüismo reflejan una capacidad importante para abastecer de talento al sector privado y atraer inversión extranjera.

No obstante, el estudio también detecta una disminución en la especialización laboral vinculada con servicios e industria.

Ese comportamiento podría convertirse en un factor de presión futura para actividades altamente técnicas, especialmente si el crecimiento económico continúa dependiendo de sectores especializados.

Además, aunque la cobertura de secundaria mostró mejora, el puntaje continúa relativamente bajo frente a otros indicadores del mismo pilar.

Economía: exportaciones sostienen el desempeño, pero construcción pierde fuerza

El pilar económico alcanzó 65,46 puntos, aunque registró una tendencia general de disminución frente al 2023.

Indicadores del pilar económico

Exportaciones por trabajador: 96,8 puntos

96,8 puntos Metros cuadrados de construcción por km²: 67,05 puntos

67,05 puntos Consumo eléctrico per cápita: 50,37 puntos

50,37 puntos Egresos municipales per cápita: 47,62 puntos

Las exportaciones continúan siendo uno de los principales motores económicos del cantón, impulsadas por actividades industriales y tecnológicas.

Sin embargo, el índice detectó una reducción en los metros cuadrados de construcción por kilómetro cuadrado, un indicador que suele utilizarse como señal indirecta de dinamismo inmobiliario y expansión económica.

Alajuela se describe como una economía diversificada con fuerte presencia comercial, industrial y de servicios, favorecida por su ubicación estratégica dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Además, el cantón mantiene un importante desarrollo turístico en sectores como La Garita y Sabanilla.

Monumento a Juan Santamaría en el centro de Alajuela. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Entorno empresarial: el principal rezago competitivo del cantón

El peor desempeño relativo de Alajuela aparece en el pilar empresarial, que registró apenas 36,13 puntos y además presentó una tendencia de caída respecto al año anterior.

Indicadores del pilar empresarial

Índice de competencia: 18,67 puntos

18,67 puntos Entidades financieras por km²: 4,82 puntos

4,82 puntos Potencial exportador alcanzado por empresas: 22,27 puntos

22,27 puntos Índice de concentración de actividades económicas: 98,76 puntos

El contraste es importante: mientras el cantón destaca por sus exportaciones tecnológicas, el ecosistema empresarial muestra debilidad en acceso financiero, competencia y diversificación económica.

Buena parte del dinamismo exportador parece concentrarse en grandes compañías multinacionales, mientras pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando limitaciones para integrarse a cadenas productivas de alto valor agregado.

La baja cantidad de entidades financieras por kilómetro cuadrado también aparece como uno de los indicadores más débiles de todo el informe.

Infraestructura: mejora internet, pero aparecen señales de presión en servicios básicos

El pilar de infraestructura obtuvo 65,74 puntos, manteniéndose prácticamente estable respecto al año anterior.

Indicadores del pilar de infraestructura

Vías tratadas y pavimentadas: 87,55 puntos

87,55 puntos Acceso a agua potable: 93,39 puntos

93,39 puntos Viviendas con acceso a internet: 59,42 puntos

59,42 puntos Cobertura 3G y 4G: 62,61 puntos

62,61 puntos Velocidad 3G y 4G: 37,47 puntos

37,47 puntos Llamadas completadas: 57,98 puntos

57,98 puntos Viviendas con acceso a electricidad: 61,77 puntos

El acceso a agua potable continúa mostrando una calificación alta, pero el indicador registró una disminución frente al año previo.

En contraste, el acceso a internet en viviendas mostró crecimiento, reflejando un proceso de digitalización gradual dentro del territorio.

Aun así, varios indicadores de telecomunicaciones permanecen en niveles medios o relativamente bajos, especialmente en velocidad de conexión móvil.

Gobierno local: mejoran trámites y gasto vial, pero aumenta dependencia estatal

El pilar de gobierno registró 62,14 puntos, mostrando una tendencia de mejora frente al 2023.

Indicadores del pilar de gobierno

Días para conceder patentes comerciales: 92,86 puntos

92,86 puntos Gasto en red vial cantonal: 86,91 puntos

86,91 puntos Ingresos municipales per cápita: 71,79 puntos

71,79 puntos Dependencia de transferencias públicas: 89,26 puntos

89,26 puntos Participación en elecciones municipales: 17,99 puntos

17,99 puntos Participación en elecciones presidenciales: 57,32 puntos

57,32 puntos Evaluaciones de impacto ambiental: 29,26 puntos

29,26 puntos Gasto municipal no administrativo: 51,77 puntos

El informe destaca especialmente la mejora en tiempos para otorgar patentes y el aumento del gasto vial.

No obstante, también evidencia un alto nivel de dependencia de transferencias provenientes del sector público central, lo que limita la autonomía financiera municipal.

Además, la baja puntuación en evaluaciones de impacto ambiental refleja retos persistentes relacionados con control urbano y sostenibilidad.

Municipalidad de Alajuela.

Calidad de vida: destaca en seguridad, pero arrastra debilidad ambiental

El pilar de calidad de vida alcanzó 58,52 puntos, con resultados mixtos entre salud, seguridad y sostenibilidad ambiental.

Indicadores del pilar de calidad de vida

Esperanza de vida: 65,65 puntos

65,65 puntos Tasa de homicidios: 87,26 puntos

87,26 puntos Robos y asaltos: 87,39 puntos

87,39 puntos Habitantes por Ebáis: 41,53 puntos

41,53 puntos Mitigación y prevención ambiental municipal: 10,79 puntos

El indicador más débil de todo este apartado corresponde a mitigación y prevención ambiental municipal, que apenas alcanzó 10,79 puntos.

La cifra contrasta con el dinamismo económico e industrial que registra el cantón.

Los datos del ICC muestran que Alajuela mantiene una posición fuerte dentro del mapa económico nacional gracias a su capacidad tecnológica, educativa y exportadora.

Sin embargo, el mismo conjunto de indicadores revela brechas internas importantes entre innovación, sostenibilidad ambiental, acceso a servicios, fortalecimiento empresarial y desarrollo territorial equilibrado.

Mientras algunos indicadores alcanzan niveles cercanos al máximo nacional, otros muestran que parte del crecimiento económico continúa concentrándose en sectores específicos, sin traducirse necesariamente en mejoras homogéneas para todo el cantón.