Economía y Política

Alajuela entra al top 10 de competitividad en Costa Rica: vea cuáles indicadores impulsaron —y frenaron— al cantón

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Por Mathew Chaves

El cantón central de Alajuela volvió a ubicarse entre los territorios con mejor desempeño competitivo del país, según el más reciente Índice de Competitividad Cantonal (ICC) elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y divulgado en 2026 con datos correspondientes a 2024.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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