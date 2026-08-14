Impulsada por la obra pública y residencial, la construcción lideró el crecimiento del IMAE a mitad de año

La actividad de construcción fue el principal motor del crecimiento económico de Costa Rica en junio de 2026. El sector creció 9,5% en términos interanuales y explicó el 19,1% del aumento total de la producción nacional, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El resultado ubicó a la construcción como la actividad de mayor contribución al crecimiento del IMAE durante el mes. Junto con los servicios profesionales y administrativos, enseñanza y salud, y los servicios financieros y de seguros, este grupo explicó el 58,6% de la expansión total de la economía.

La actividad económica nacional creció 3,0% interanual en junio, una desaceleración de 2,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. En ese contexto, la expansión de la construcción se sostuvo tanto en la inversión privada como en la mayor ejecución de infraestructura con destino público.

Construcción privada creció 9,4%

La construcción con destino privado aumentó 9,4% en junio. El BCCR atribuyó el resultado principalmente a la ejecución de proyectos residenciales, en particular edificios de apartamentos y viviendas dirigidas a hogares de ingresos medios y altos.

En el segmento no residencial destacaron las obras de locales comerciales, plazas, bodegas y parqueos. Estos proyectos impulsaron el crecimiento de la actividad privada, aunque hubo desempeños diferenciados dentro del sector.

Las obras vinculadas a vivienda de interés social registraron tasas de variación negativas. También se redujo la construcción de naves industriales y edificios comerciales en el segmento no residencial.

La actividad de la construcción en Costa Rica impulsó el crecimiento económico en junio de 2026 con un incremento del 9,5% interanual, según el BCCR. (Rafael Pacheco Granados)

Obra pública aumentó 12,2%

Las obras con destino público crecieron 12,2% interanual en junio. El Banco Central relacionó este desempeño con una mayor ejecución de proyectos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), así como con inversión en carreteras, caminos y puentes a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Entre las obras de Proeri mencionadas por el BCCR figuran la construcción del Colegio Técnico Profesional de Guatuso, la carretera ubicada en el distrito de Tárcoles, en Garabito, y la Escuela Barrio Limoncito, en Limón. El informe también incorpora las mejoras realizadas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El crecimiento de la construcción pública fue parcialmente compensado por una menor ejecución de obras municipales y de proyectos relacionados con acueductos y alcantarillados.

Un aporte relevante al IMAE

La construcción fue la actividad con la mayor contribución al crecimiento de junio, por encima de los servicios profesionales y administrativos, enseñanza y salud, servicios financieros y de seguros, inmobiliarias y comercio.

El desempeño de junio evidencia que la obra residencial privada y la inversión pública en infraestructura fueron dos fuentes relevantes de dinamismo para la economía durante el cierre del primer semestre.

Sin embargo, el comportamiento del sector fue heterogéneo: mientras los desarrollos residenciales para ingresos medios y altos y ciertas obras no residenciales impulsaron la actividad, la vivienda de interés social y algunos segmentos industriales y comerciales mostraron retrocesos.