Economía y Política

Impulsada por la obra pública y residencial, la construcción lideró el crecimiento del IMAE a mitad de año

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Por Redacción EF

La actividad de construcción fue el principal motor del crecimiento económico de Costa Rica en junio de 2026. El sector creció 9,5% en términos interanuales y explicó el 19,1% del aumento total de la producción nacional, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).








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Redacción EF

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