Estoy seguro de que a los profesionales de cierta edad, lo anterior es exigirle requisitos que no son propios de su profesión y para los que no necesariamente deben estar preparados. Por ejemplo, mi médico de cabecera maneja el correo electrónico y eventualmente hace búsquedas de artículos científicos en Internet, pero no lo veo facturando digitalmente en su oficina, en la que no tiene y no necesita conexión a Internet. Obligarlo a facturar electrónicamente quizás equivalga a jubilarlo.