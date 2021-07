Ingreso promedio por hogar cayó un 9,5% en 2014

El ingreso promedio de un hogar costarricense se vio reducido en ¢105.895 durante este 2014, un 9,5% menos en comparación a un año atrás, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en su Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2014.

Según las cifras del Instituto, mientras un hogar en Costa Rica registraba una entrada promedio de ¢1.114.000 en 2013, para este 2014, ese monto alcanzó la cifra de ¢1.008.481.

A su vez, fueron las familias del quintil más alto (V) y más bajo (I) las que vieron sus ingresos más reducidos de forma interanual. Una familia del primer quintil, por ejemplo, paso de registrar un ingreso promedio de alrededor de ¢221.426 en el 2013, a un monto en 2014 que ronda los ¢198.540.

Los datos mencionados descuentan los efectos de la inflación.

"Los ingresos de las familias no crecen al mismo ritmo en que lo hacen los precios de los bienes y servicios básicos a nivel nacional. Acá lo nos queda totalmente claro en que las entradas de los hogares simplemente no están creciendo; ya el tema de empleo viene luego", detalló Cháves.

Por su parte, el ingreso promedio por miembro de la familia (per cápita), se estima en ¢348.323, una baja de 7,2% en términos reales respecto al año anterior.

Según Cháves, en la composición total de los ingresos del hogar, es el ingreso por trabajo el rubro que más sigue aportando a los números finales, con un aporte del 81,2%, y que se desagrega en 63,4% en ingresos por salario y 17,8% de ingresos por trabajo autónomo.

La segunda fuente en orden de importancia relativa son las transferencias provenientes de pensiones, remesas y transferencias de dinero entre hogares (11,0%), seguido de las rentas de la propiedad que alcanzan el 6,5% del total de los ingresos del hogar.

En última instancia, son los subsidios estatales y becas las representan el 1,4% de ese total.

Desigualdad

El coeficiente de Gini, una medida resumen de la desigualdad en la distribución del ingreso per cápita entre los habitantes, alcanzó para el año 2014 un nivel de 0,516 puntos a nivel nacional, donde cero es equidad y 1 es desigualdad.

Para el ministro de Desarrollo Social, Carlos Alvarado, los datos revelados por el INEC no reflejan los compromisos de la actual administración para atacar esta problemática.

El jerarca fue enfático en que una tendencia en donde el 22,4% de los hogares costarricenses se encuentran en condición de pobreza no es para estar satisfechos, y por el contrario, debería de venir a dar un impulso a la actual hoja de ruta para la mejora de los resultados.

"Nuestra aspiración es que para el próximo año las condiciones mejoren y tengamos números más positivos. Este Gobierno tiene el combate de la pobreza como un compromiso", comentó Alvarado.

El jerarca señaló que ya se pueden ver indicios de cómo van a sobrellevar la poblemática, la utilización de mapas sociales, una aprobación de Banca para el Desarrollo, y la directriz de re direccionar las pensiones del régimen no contributivo para combatir la pobreza, son algunos de los ejemplos de la puesta en práctica la lucha contra la pobreza.

Las cifras para el ex director del Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez, son desalentadoras y ponen sobre la mesa la necesidad de medir la política social en la actual metodología.

"Se necesita una valoración más real, la política social impacta las condiciones de la pobreza pero no están totalmente registradas en las cifras. Actualmente solo se ve una medición de la pobreza por ingresos", comentó.

Sobre este punto, Gutiérrez dio a modo de ejemplo metodologías aplicadas en países como Chile y México, en donde un Índice de pobreza multidimensional, es el eje de medición.

"En términos reales no se mide todo el impacto de la política social, sino solo recursos entregados en efectivo; solo mide los recursos que se convierten en transferencias monetarias, y no todas las otras ayudas que también se entregan y mejoran la calidad de vida de una persona. Ahora, eso no quiere decir que lo dado a conocer ser hoy no sea una mala noticia, lo es y nos muestra que las variables económicas no están funcionando", puntualizó.