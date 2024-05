¿Quién ganó y quién perdió en la sesión del 1.° de mayo en la Asamblea Legislativa?

Este año, más que en ocasiones anteriores, la sesión solemne del 1.° de mayo en la Asamblea Legislativa se siente como un drama en dos actos. Contados los votos y juramentados los ganadores en la elección del nuevo Directorio Legislativo, no llegamos a la conclusión sino al intermedio: a la espera antes del discurso que mañana pondrá al presidente Rodrigo Chaves bajo los reflectores y frente a frente con los diputados de oposición.

El bando oficialista se ha encargado de alimentar las expectativas. Pilar Cisneros, diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), adelantó que durante la rendición de cuentas el mandatario anunciará sus intenciones de impulsar mediante referendo temas clave para su administración y que no han tenido acogida en el Congreso, como la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y las jornadas laborales 4x3.

La apuesta al referendo difícilmente sería recibida con beneplácito en un foro de 57 diputados designados por votación popular para, precisamente, legislar sobre estos temas. Además, llega en un momento que se puede calificar de bajo, en las ya de por sí tensas relaciones entre Zapote y Cuesta de Moras.

Aunque todavía está pendiente que ese segundo acto ponga oficialmente sobre la mesa las fichas que marcarán esta tercera legislatura, es posible identificar varios ganadores y perdedores de la jornada de este primer miércoles de mayo.

Ganadores

Rodrigo Arias y la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) saltan a la vista como ganadores de la jornada, y no solo porque lograron dejarse la Presidencia Legislativa y el puesto de segunda prosecretaria.

El exministro de la Presidencia empezó el camino hacia el 1.° de mayo en un escenario poco halagüeño, con varios focos de resistencia. Entre ellos un par de legisladores verdiblancos que públicamente dudaron de su viabilidad como candidato. Sin embargo, logró transformar la situación y amalgamar 36 votos de 57, incluyendo todos los de su partido.

Rodrigo Arias, del Partido Liberación Nacional, logró conjuntar 36 fotos de 57 para dejarse la presidencia del Directorio Legislativo. (Albert Marín)

El Partido Nuevo República logró no solo conservar el puesto de la vicepresidencia legislativa, pese al conflicto con la hoy diputada independiente Gloria Navas, sino además dejarse el espacio de la segunda secretaría.

“Supo huir a tiempo del bloque que intentaba construir el oficialismo y los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) cercanos al gobierno. Cuando se percató que dicho bloque hacía aguas, realizó la jugada maestra cambiándose de bando, cotizó caro sus votos y logró dos puestos en el directorio,” estimó Daniel Calvo, politólogo y analista legislativo.

El Frente Amplio no se dejó ningún puesto en el directorio legislativo y aún así luce como uno de los ganadores de la jornada. La agrupación rompió la línea mantenida en las dos legislaturas anteriores y votó por candidatos que no pertenecían a su fracción, aún cuando eso los puso en el mismo bando que su opuesto ideológico en el Congreso: el Partido Liberal Progresista (PLP).

Puntualmente, ambas agrupaciones apoyaron a la socialcristiana Vanessa Castro, que se presentó como candidata disidente de su bancada, para la vicepresidencia de la Asamblea. También coincidieron al votar a favor de Luz Mary Alpízar, fundadora del PPSD, pero distanciada de los demás congresistas del oficialismo, para la primera prosecretaría.

“Superaron la idea de votar en una sola línea y eso es un progreso muy importante para una corriente política”, comentó Constantino Urcuyo, analista político.

La fracción del Frente Amplio apoyó a candidatos de otros partidos en la votaciones para seleccionar el nuevo Directorio Legislativo.

Perdedores

El claro perdedor de la jornada fue el Partido Unidad Social Cristiana. No solo fracasó en su intento de construir un bloque que se enfrentara a la candidatura de Rodrigo Arias; también su bancada dejó sus diferencias a la vista de todos en el plenario y su única ficha en el nuevo directorio es uno de los dos diputados que abandonaron la línea de partido: Carlos Felipe García.

El disidente García compitió contra un candidato oficial de la fracción del PUSC, Carlos Andrés Robles, por el puesto de la primera secretaría, y lo derrotó holgadamente 36 votos a 21.

“Va a ser interesante ver cómo logran rearticularse como fracción, como bancanda de cara al anuncio de un referendo”, dijo Kattia Benavides, politóloga y analista legislativa.

Los diputados del partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro y Carlos Felipe García rompieron la línea de partido. (Rafael Pacheco Granados)

La fracción oficialista también cerró con déficit. Nuevamente fueron incapaces de construir una alianza que pudiera rivalizar con la candidatura de Rodrigo Arias y por primera vez están absolutamente ausentes del Directorio Legislativo.

Es una situación que no les desvela. “El (Rodrigo Arias) dijo públicamente que no necesitaba nuestros votos, que no quería nuestros votos y a propósito dejaron a la fracción oficialista fuera del directorio, cosa que ni nos preocupa ni nos afecta”, afirmó Cisneros en un video enviado por su encargado de prensa.

Este es el panorama al final del primer acto. Pero todo puede cambiar este jueves 2 de mayo, cuando el presidente tome la palabra y cierre el segundo acto de este drama.