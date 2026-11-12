Economía y Política

Ir a un colegio privado no es igual de posible en todo el país: en 28 cantones de Costa Rica ni siquiera hay uno

La educación privada no solo alcanza a pocos estudiantes (menos de un 9% del total de secundaria), sino que también se concentra geográficamente: 28 cantones carecen de este tipo de centros y solo en 13 territorios la tasa de matrícula privada supera el 20%

Por Josué Alfaro

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Ir a un colegio privado sigue siendo una experiencia minoritaria en Costa Rica y muy concentrada geográficamente. En 28 cantones ni siquiera hay centros de ese tipo y solo en 12 territorios la matrícula privada supera el 20%.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial Colegios 2027ColegiosColegios privadosMatrículaCantones
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.