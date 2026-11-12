Ir a un colegio privado no es igual de posible en todo el país: en 28 cantones de Costa Rica ni siquiera hay uno

Ir a un colegio privado sigue siendo una experiencia minoritaria en Costa Rica y muy concentrada geográficamente. En 28 cantones ni siquiera hay centros de ese tipo y solo en 12 territorios la matrícula privada supera el 20%.

Los datos van en consonancia con la proporción nacional, que ya deja en evidencia la pequeñez y la exclusividad del sector.

De los más de 380.000 estudiantes matriculados en secundaria en 2026, apenas 31.931 (un 8,3% de la matrícula total) asisten a alguno de los 230 centros privados que hay en el territorio del país.

Un análisis de EF con datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) encontró que estudiar en un colegio privado no es igual de posible en toda Costa Rica. En algunos rincones, la dependencia del sistema público sigue siendo muy alta o absoluta.

Los colegios privados se concentran en las zonas en donde hay mayor capacidad de mercado para este tipo de matrícula. Por tanto, hay cantones donde no existe uno solo de este tipo d e centros. (Rafael Pacheco Granados)

Matrícula concentrada

La matrícula privada está fuertemente concentrada territorialmente en Costa Rica.

San José, Cartago, Alajuela y varios cantones heredianos concentran buena parte de la matrícula y, fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), cantones como San Carlos, Santa Cruz, Liberia y Puntarenas destacan entre los principales focos regionales de educación privada.

La desigualdad territorial se vuelve todavía más marcada cuando se calculan las tasas de matrícula privada por cantón.

Solo en 12 cantones, mayoritariamente ubicados en el centro del país, la matrícula de los centros privados supera el 20% del total, y apenas en otros 12 adicionales se supera el promedio nacional de 8,3%.

El cantón con una tasa más alta es Belén, donde casi la mitad de los estudiantes colegiales —un 49% del total— asiste a centros privados.

Le siguen Montes de Oca (36,9%), Escazú (30,3%), Santa Ana (28,2%), Santa Bárbara (27%), Curridabat (26,1%), Coronado (23,3%), Santo Domingo (22%), La Unión (21,4%), Moravia (21,1%), San Rafael (20,5%) y San José (20,4%).

Por otra parte, hay 32 cantones donde la matrícula privada existe, pero no supera el promedio nacional y se ubica principalmente en los centros urbanos de su determinado territorio.

28 cantones excluidos

El panorama es completamente distinto en los cantones donde no hay colegios privados. Predominan localidades pequeñas, rurales o alejadas de los principales centros urbanos.

Algunos ejemplos son los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso, en la Zona Norte; La Cruz, Nandayure y Hojancha, en Guanacaste; Golfito, Puerto Jiménez y Parrita, en el Pacífico; Matina, en Limón; o Dota, Tarrazú, León Cortés y Turrubares, en el sur de San José.

Jennyfer León, coordinadora del Informe del Estado de la Educación, explicó que la oferta de colegios privados en Costa Rica sigue siendo muy reducida y que en zonas alejadas existen pocas posibilidades reales de escoger entre varias opciones educativas.

“Por más que las personas quisieran elegir otras opciones”, remarcó, “hay muy pocas posibilidades” en esos sitios.

El patrón, sin embargo, no es absoluto. Hay cantones periféricos como Talamanca, Buenos Aires o Coto Brus donde sí hay algún colegio privado; mientras que hay otros próximos a la GAM como Oreamuno, El Guarco, Poás o Sarchí donde no hay registros.

Los colegios privados en Costa Rica se concentran principalmente en el centro del país y en las ciudades más importantes de la periferia. Apenas concentran a menos de un 9% de los alumnos de secundaria del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Población, ingreso y urbanización

La concentración de los centros privados en centros urbanos nacionales o cantonales responde a una lógica de mercado: la oferta privada tiende a desarrollarse donde existe suficiente población, capacidad de pago y concentración urbana para mantener una matrícula constante.

Para León, este es un síntoma de las desigualdades sociales que se terminan reproduciendo sistemáticamente.

“La desigualdad en una sociedad refleja desigualdades en oportunidades”, subrayó.

Una familia en una zona alejada, entonces, no solo se enfrenta a la barrera económica a la hora de analizar una colegiatura privada. Además de considerar el pago de una matrícula y de las mensualidades, también debe contemplar si existe oferta de ese tipo donde vive o suficientemente cerca para que el traslado sea viable.

La cercanía a los centros educativos, recordó León, es uno de los principales factores que inciden a la hora de buscar elegir opciones educativas. “El que puede elegir entre varias opciones, lo hace; el que no, va al colegio que hay”, puntualizó.

Para este análisis, EF contabilizó como colegios privados únicamente a los centros clasificados como tales por el MEP y dejó por fuera a los centros subvencionados, que son solo 22 en todo el país y sí reciben recursos del Estado.