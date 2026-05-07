Economía y Política

José María Villalta: “No vamos a presentar mociones solo por joder”

En entrevista con ‘El Financiero’, el diputado electo José María Villalta analizó la relación que anticipa con el oficialismo y el papel de la oposición

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

La Asamblea Legislativa inicia un nuevo cuatrienio marcado por el ingreso de una mayoría de diputados sin experiencia en la compleja dinámica política que se teje en Cuesta de Moras.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
José María VillaltaFrente AmplioDiputado
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.