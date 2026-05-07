José María Villalta: “No vamos a presentar mociones solo por joder”

La Asamblea Legislativa inicia un nuevo cuatrienio marcado por el ingreso de una mayoría de diputados sin experiencia en la compleja dinámica política que se teje en Cuesta de Moras.

En contraste con ese escenario, el Partido Frente Amplio llega al Congreso como la bancada con mayor recorrido parlamentario: seis de sus siete legisladores reúnen experiencia como exasesores legislativos o exdiputados.

Al frente de la fracción está el exdiputado José María Villalta (2010-2014 y 2018-2022), quien, a diferencia de sus periodos anteriores, cuenta por primera vez con una bancada numerosa a su alrededor.

Villalta conversó con El Financiero sobre los límites entre una oposición responsable y una que frene el avance del país, la disposición de su agrupación a ceder para construir acuerdos y los espacios de coincidencia o confrontación que prevén con el oficialismo.

El legislador electo también fue enfático al referirse al mandatario Rodrigo Chaves, a quien describió como una persona con “un ego demasiado inflado, demasiado inmaduro”.

Contrario a sus experiencias anteriores, José María Villalta Florez-Estrada no conformará una bancada unipersonal. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Qué quiere cambiar de su ejercicio de diputado de periodos anteriores con este que comienza ahora?

- La principal diferencia que veo respecto al periodo anterior es que me toca en esta ocasión ser jefe de fracción, de la tercera fracción más grande del Congreso. Eso implica grandes retos, implica el reto de promover y cohesionar un trabajo en equipo, de velar siempre por mantener la unidad como lo ha demostrado la fracción que actualmente sale.

Tenemos una responsabilidad como bancada que puede ser decisiva en muchas de las votaciones respecto a si se alcanzan o no se alcanzan los 38 votos y entonces nos toca una tarea de no solo ser la típica fracción de oposición donde nos plantamos, denunciamos cosas, nos oponemos a lo que no estamos de acuerdo, sino también velar por aquellos acuerdos que podemos construir, donde podemos efectivamente contribuir a unificar ese bloque de fracciones de oposición que si votaran juntas suman 26 votos.

Usted lidera una de las bancadas con mayor experiencia parlamentaria en un Congreso mayoritariamente nuevo. ¿Cómo se convierte esa experiencia en poder político efectivo cuando los votos están del lado del oficialismo?

- La experiencia sirve para encontrar esas puertas secretas, esas puertas escondidas que pueden llevar a nuevos caminos para resolver los problemas.

A veces, si uno se apega literalmente al guión del reglamento de la Asamblea o al guión de lo impuesto por las fracciones que están ahí presentes, pareciera que no hay una ruta clara para resolver un problema. Pero lo cierto es que siempre hay soluciones, siempre hay caminos, a veces hay llaves escondidas, puertas secretas que uno puede encontrar dialogando. Obviamente eso no está escrito en ninguna parte, solo la experiencia lo da; es una ventaja que puede servir para desentrabar problemas y para construir acuerdos.

Usted representa una de las pocas bancadas con línea ideológica consistente. ¿Eso hoy es una fortaleza para negociar o un límite que lo deja fuera de acuerdos clave?

- Es una fortaleza porque tenemos claridad sobre lo que queremos y sobre lo que buscamos. Nuestros objetivos fundamentales son cumplir nuestro ideario, lograr una sociedad más justa, reducir la pobreza, dignificar el trabajo, mejorar la salud, la educación.

Esto nos permite tener claridad para descartar toda esa basura que a veces impide que abordemos los grandes temas nacionales.

Uno se topa a menudo diputados que están más interesados en que les nombren un familiar en una junta de educación o diputados que están viendo cómo favorecen un negocio particular o diputados que todo se lo toman personal. Y también se topa con bancadas que son muy contradictorias y cuando son así es muy difícil leerlos, muy difícil entenderlos y muy difícil llegar a un acuerdo con ellos.

El cambio de periodo legislativo se llevará a cabo el 1.° de mayo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Menciona la dificultad que significa negociar con bancadas que tienen ideas internas contradictorias. ¿Proyecta que eso pasará durante los próximos cuatro años?

- Sí lo proyecto. Es muy claro con la bancada de Pueblo Soberano que está cohesionada únicamente en torno a una figura mesiánica. ¿Qué cohesiona a Pueblo Soberano? La lealtad, la admiración o el sometimiento a Rodrigo Chaves, que básicamente es un hombre que no tiene capacidad de controlar sus egos, que no tiene capacidad de controlar su impulsos más primarios y que maneja todo en función de esos egos.

Obviamente uno ve a lo interno y ve personas con distintas ideologías, con distintos enfoques, con distintas prioridades que están ahí todas juntas.

Igualmente, Liberación Nacional es una fracción que ha pasado por grandes periodos de confusión ideológica. Nacieron como una bancada socialdemócrata, de pronto ya no se diferenciaban en nada del PUSC o del Movimiento Libertario, entonces el electorado se los cobró.

Ahora, me parece que las nuevas figuras de Liberación Nacional están haciendo una autocrítica de eso. Yo tengo buenas sensaciones de la bancada de Liberación Nacional en el sentido de que parecen que quieren responder a un ideario, a lo que prometió don Álvaro Ramos en campaña; pero también son una incógnita.

En la práctica legislativa, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder para aprobar proyectos?

- Estamos dispuestos, siempre lo hemos estado. En los dos ejercicios en que hemos estado en una bancada unipersonal, la gente decía “a este no le van a aprobar ni un minuto de silencio”. Sin embargo, logramos aprobar muchos proyectos, y no solo proyectos chayote como le llaman en la Asamblea a los proyectos intrascendentes, también proyectos importantes.

¿Cómo se logra eso? Solo cediendo y negociando. La clave es saber qué poder ceder y qué no.

¿Cuáles son esos temas que son absolutamente innegociables para su bancada?

- Depende del tema.

Por ejemplo, ahora el gobierno actual está hablando de suspender libertades y garantías individuales. A nosotros nos parece que eso es una locura y no va a ayudar a mejorar la seguridad, más bien lo que va a hacer es castigar a la gente que no tiene problemas con la ley.

Obviamente ya le hemos dicho al gobierno que ni sueñe con que vamos a apoyar una cosa así. Los problemas de la seguridad hay que abordarlos desde otros espacios: generando las condiciones para que el OIJ y la policía tengan mayor presencia en los barrios, en las comunidades, mejor infraestructura, mejores recursos y mejores salarios.

¿Ve espacios reales de coincidencia con el oficialismo o prevé una relación predominantemente confrontativa?

- Eso va a depender del estilo que asuma el nuevo gobierno de doña Laura Fernández.

Yo le he visto a doña Laura dos personajes: una doña Laura que yo conocí cuando era ministra de Planificación y después de la Presidencia, que correspondía a una persona sensata con la que se podía dialogar y uno podía no estar de acuerdo, pero era muy agradable conversar con ella; después se transformó en la campaña electoral y de pronto se parecía demasiado a Rodrigo Chaves.

Y bueno, ahora lo que hemos visto es que no está claro si va a prevalecer la doña Laura que conocimos en su momento o la doña Laura que asumió el personaje en la campaña. (...)

¿Cómo se distingue una oposición responsable y fiscalizadora de un obstruccionismo que frene el avance del país?

- El avance del país está frenado y eso es evidente por la inoperancia del gobierno que tenemos. No hay en este momento ninguna gran solución a los problemas nacionales que esté frenada por la Asamblea Legislativa.

La fracción del Frente Amplio se caracteriza por ser una oposición firme cuando tiene que serlo, estudiosa y fundamentada. Nosotros no hacemos oposiciones viscerales, irracionales, sin argumentos. Nosotros vamos a analizar los proyectos de ley y a presentar propuestas de cambio y mociones.

No vamos a presentar mociones solo por joderlos, solo por obstruirlos, solo por cambiar una coma de un proyecto de ley. Vamos a plantear propuestas de modificación.

La ventaja es que cuando el motivo de la objeción está justificado, es posible dialogar, y decir ‘bueno, arreglemos esto y solucionamos este problema’.

¿Cómo nos vamos a dar cuenta si el FA tiene interés en ganar la presidencia de la República de las próximas elecciones o si su objetivo real es mantener la bancada de diputados?

- Hay varios indicios que pueden ayudar al electorado a tomar esa decisión. Por un lado, si es nada más un rol de oposición sin comprometernos en las grandes discusiones nacionales, o si es un rol propositivo que asume una responsabilidad en los grandes temas de la agenda nacional.

Va a depender mucho de si logramos mantener ese trabajo que hemos hecho en el periodo saliente.