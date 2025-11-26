Economía y Política

La Asamblea deja de ser un trampolín: los datos muestran que una diputación ya no conduce a Zapote

Laura Chinchilla fue la última diputada que se convirtió en presidenta de la República. ‘El Financiero’ analizó y contrastó las bases de datos de los candidatos presidenciales y legisladores que contabiliza el país desde la fundación de la Segunda República.

Por Tatiana Soto Morales

Utilizar la curul como plataforma para impulsar las aspiraciones presidenciales es una estrategia persistente desde la creación de la Segunda República. Francisco J. Orlich y Mario Echandi Jiménez iniciaron esa tendencia en 1953, la cual favoreció a este último. Desde entonces, la táctica de hacer campaña desde la Asamblea Legislativa ha tenido resultados limitados.








