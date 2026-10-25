La exclusividad de los colegios privados en números: crecen, pero todavía reciben a menos del 9% de la matrícula total de secundaria

La exclusividad de los colegios privados es abrumadora cuando se analizan las cifras de matrícula oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP) en Costa Rica. De los más de 380.000 estudiantes de secundaria, apenas 31.931 asisten a las 230 instituciones privadas existentes en el país: un 8,3%.

La diferencia con el sistema público no se limita a la cantidad de los estudiantes. Los colegios privados tienen en promedio 139 alumnos por institución frente a más de 500 en los públicos. Además, los centros privados de mayor tamaño reúnen a considerablemente menos estudiantes que las instituciones estatales más grandes.

A pesar de que continúa sin superar el 10%, la matrícula privada ha crecido más rápidamente que la de cualquier otro sector en los últimos 10 años. Entre 2016 y 2026 creció un 9,6%, mientras que la pública apenas avanzó un 3%.

EF revisó las estadísticas oficiales y le muestra cuán exclusivos siguen siendo los ‘coles’ privados en Costa Rica.

Costa Rica únicamente dispone de 230 colegios privados en todo su territorio y, en promedio, reciben a menos de 140 estudiantes cada uno. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuántos colegios hay?

Costa Rica registra 230 colegios privados en todo el territorio nacional. Esa cifra representa un colegio privado por cada tres públicos o subvencionados (661 y 22, respectivamente, según el MEP).

La educación privada continúa representando una parte muy pequeña del sistema educativo costarricense, según explicó Jennyfer León, coordinadora del Informe Estado de la Educación, en entrevista con EF. Apenas reciben a un 8,4% del alumnado de secundaria y su matrícula sigue estando muy relacionada con barreras de ingreso económicas y de desempeño académico, incluso con pruebas de admisión o limitaciones a la repitencia.

¿Cuál es su promedio de estudiantes?

Los 230 colegios privados tienen una matrícula promedio de 139 estudiantes por institución: una cifra considerablemente menor que la de los públicos (512) y los subvencionados (588), que suelen ser mucho más grandes.

En otras palabras, un colegio público tiene casi cuatro veces los estudiantes que uno privado en promedio.

Los colegios privados son generalmente más pequeños que los públicos, aunque existen excepciones. Los colegios científicos, los humanísticos, los experimentales bilingües y algunas otras modalidades especiales suelen tener matrículas sustancialmente menores que los grandes liceos diurnos tradicionales del sector estatal; eso, a su vez, se suele relacionar con mejores desempeños académicos.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los centros estatales costarricenses de secundaria tenían en promedio 30 alumnos por grupo en secundaria inferior en 2024, una de las cifras más altas entre los países de la entidad.

¿Cuáles son los colegios más grandes?

El colegio privado con una matrícula más cuantiosa del país es el Colegio Técnico Profesional CIT, ubicado en Belén. La institución ocupa ese lugar por tercer año consecutivo y concentra a 735 estudiantes, según las estadísticas del MEP. Le siguen el Lincoln School, de Santo Domingo (628); el Saint Clare, de La Unión (582); y el New Hope, de Santa Bárbara (573).

La lista de los 10 más grandes la completan el Marista, de Alajuela; el Agropecuario de San Carlos; el La Salle, el Saint George, y el Humboldt, de San José; y el Miravalle, de Cartago.

En conjunto, esos 10 centros educativos acumulan un 15,6% de toda la matrícula privada del país.

¿Cómo se comparan con los públicos?

Los colegios privados, sin embargo, son mucho más pequeños que las instituciones con matrículas más grandes en el sector público y subvencionado.

El San Luis Gonzaga de Cartago es el colegio público más grande del país y recibe a 2.067 estudiantes.

En tanto, el Santa María de Guadalupe de Santo Domingo es el subvencionado más grande y recibe a 1.792 adolescentes.

En otras palabras, el colegio privado más grande del país apenas recibe a una tercera parte de la población estudiantil de su par en el sector público y a menos de la mitad que su par en el sector subvencionado.

¿Cómo ha cambiado la matrícula?

La matrícula de los colegios privados pasó de 29.121 estudiantes en 2016 a 31.931 en 2026; aumentó un 9,6%. En cambio, los estudiantes del sistema público apenas aumentaron de 328.187 a 338.171 en el mismo período, para un crecimiento de solo 3%.

Los de colegios subvencionados pasaron de 12.516 estudiantes a 12.936; es decir, avanzaron otro 3,4%.

A pesar de su mayor tasa de crecimiento, la matrícula privada sigue siendo una minoría muy pequeña. Su proporción a nivel general solo creció menos de un punto porcentual y pasó de representar un 7,9% en 2016 a un 8,3% en 2026, específicamente.

El aumento de la matrícula privada está ligado con un aumento en la cantidad de colegios de este tipo. Los centros privados eran 215 hace 10 años y ahora son 230; 15 más.

La educación de secundaria privada sigue siendo minoritaria en Costa Rica. Solo uno de cada 11 alumnos va a centros que no reciben financiamiento estatal. (Marvin Caravaca)

Los números dibujan a un sector privado que crece, pero que sigue siendo pequeño al interpretarse como una parte del todo. La educación privada ha ganado estudiantes, colegios y participación durante los últimos 10 años, pero sin alterar sustancialmente la distribución del sistema educativo costarricense. Los colegios privados siguen siendo mucho más pequeños que los públicos y, pese a su expansión, apenas reciben a un estudiante por cada 10 del sector público o semiprivado.