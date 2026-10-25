Economía y Política

La exclusividad de los colegios privados en números: crecen, pero todavía reciben a menos del 9% de la matrícula total de secundaria

Solo uno de cada 11 estudiantes de secundaria costarricenses van a centros privados y la matrícula promedio por cada centro de enseñanza es casi cuatro veces menor que la de los públicos

Por Josué Alfaro

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La exclusividad de los colegios privados es abrumadora cuando se analizan las cifras de matrícula oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP) en Costa Rica. De los más de 380.000 estudiantes de secundaria, apenas 31.931 asisten a las 230 instituciones privadas existentes en el país: un 8,3%.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.