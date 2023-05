La mitad de los hogares de Costa Rica tiene deudas, estas son las cinco deudas más comunes

El financiamiento es una alternativa necesaria, siempre que se utilice para los objetivos correctos. Prácticamente la mitad de los hogares en de Costa Rica tienen una o varias deudas, según la Encuesta Financiera a Hogares (Enfiho), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

El 11,4% (cerca de 200.000) de los unos 864.000 hogares (49,6%) posee al menos una deuda está pagando algún préstamo hipotecario y el 44,6% (776.000) pasivos no hipotecarios como los créditos para consumo.

“La mitad de los hogares mantiene algún tipo de deuda, de estas, la más importante en valor es la que se asocia a la adquisición de vivienda, presente en un 9% del total de hogares y con un promedio de saldo pendiente de ¢26,2 millones. Las deudas por compra de bienes inmuebles, vehículos, préstamos personales y tarjetas de crédito son las más frecuentes en los hogares de mayores ingresos”, explicó Annia Chaves, coordinadora de la Encuesta Financiera a Hogares del INEC.

Solo el 6% de los hogares tienen personas que no realizaron pago de contado el periodo anterior y mantienen saldos de deuda pendientes de pagar en más de un periodo. Este es uno de los grupos más importantes de las deudas, junto con los préstamos personales.

Por otra parte, en los núcleos de ingresos medios y bajos presentan una mayor predominancia de deuda con entidades no financieras, principalmente con tiendas comerciales y otros de tipo informal.

Cabe recordar que los hogares pueden ser de una persona o de varios integrantes dentro de la vivienda; por lo tanto, dentro de las deudas analizadas pueden cubrir a todo el hogar o a solo un integrante.

Llama la atención que, en términos relativos, las familias de tres miembros son las que más endeudamiento presentan, pues alrededor de 244.000 poseen alguna obligación. Además, los hogares más numerosos son el segundo grupo con menos pasivos.

El top cinco Copiado!

La encuesta analizó los cinco tipos de deudas más comunes en los hogares del país, aunque podría darse el caso que tengan más de una responsabilidad financiera a cancelar mensualmente:

Hipotecarias. Son los créditos contraídos para financiar la adquisición de una propiedad como vivienda principal. Un 11,4% de los encuestados reveló que tienen compromisos hipotecarios. Las zonas urbanas son las que presentan un mayor endeudamiento de este tipo.

Tarjetas de crédito y préstamos bancarios. Otro porcentaje importante de los hogares encuestados tiene una o más responsabilidades con entidades financieras, ya sea por tarjetas de crédito o bien con préstamos personales que otorgan instituciones reguladas por el sistema financiero. En el caso de las tarjetas, solo se consideran deuda cuando se dejó un saldo pendiente después del último pago.

Otros bienes inmuebles. Dentro de la categoría de hipotecarias, las deudas para adquirir propiedades distintas a la vivienda principal, es el tercer rubro entre los principales pasivos de los hogares.

Compra de vehículo. Un 4% de los encuestados reveló que ha realizado un préstamo prendario para adquirir un automóvil.

Otras deudas. De las que se consideran en este grupo, pero con mucho menor porcentaje de tenencia, se encuentran las de educación, las que tienen con casas de préstamo o de empeño, de familiares o amigos, prestamistas y compras a pagos o fiado, así como fuentes informales.

En el caso de las deudas hipotecarias la incidencia crece según el nivel de ingreso de los hogares. En los de menor ingreso la incidencia de deudas hipotecarias es de 2,6%, mientras que para los hogares de mayor ingreso el porcentaje es del 31,7%.

“Antes de realizar una compra a crédito es importante determinar si es necesaria para el hogar o para la familia. Si es posible posponerla a un futuro. También se debe evaluar las diferentes opciones que hay en el mercado, sobre todo, en términos de tasas, hoy en día las tasas de interés están elevadas por la coyuntura que enfrentamos”, aportó Bernal Allen, Subgerente Financiero de Mucap.

Ingresos comprometidos Copiado!

Sobre la carga financiera, es decir, las cuotas mensuales que pagan las personas, la Enfiho 2022 estima que un 27% de los hogares (casi 229.000) con algún pasivo de los considerados en la encuesta destina una tercera parte o más de sus ingresos para enfrentar esas responsabilidades.

Dicho porcentaje se considera un endeudamiento alto, pues por cada ¢100.000 que ingresan, se consumen como mínimo ¢30.000 en pagos a créditos mensualmente.

En contrapeso, de los hogares endeudados, un 73% necesita menos del 30% de sus recursos para abonar a sus pasivos mes a mes.

“Una vez que las obligaciones han sido adecuadamente meditadas, uno debería poder estar en capacidad de enfrentar el pago de las deudas. Por lo tanto, si andamos en carreras para pagar obligaciones, no es necesariamente culpa del crédito, si no que posiblemente no meditamos de manera correcta cómo ese crédito iba a afectar nuestra situación financiera”, indicó Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero.

¿Qué midió la encuesta? Copiado!

La Enfiho recopiló el año anterior datos de 1.741.894 hogares mediante visita a la vivienda. Se implementaron dos cuestionarios, uno principal dirigido a recoger información general del hogar y sus integrantes y otro especial sobre alfabetización y comportamiento financiero dirigido a una persona seleccionada del hogar entre 18 y 70 años.

Con esta medición se pretende obtener información básica que permita una mejor medición de la participación de los hogares en el sector financiero, mediante la caracterización de los activos, deudas, flujos de ingresos y gastos financieros de estos, así como generar indicadores de educación financiera de la población.