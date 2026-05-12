Economía y Política

La nueva oposición en la Asamblea: en minoría, pero con poder para condicionar al oficialismo

Analizamos qué puede hacer el bloque opositor en la Asamblea Legislativa de Costa Rica al ser una minoría.

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Por Tatiana Soto Morales

La oposición legislativa se enfrentará a un escenario en el que el Gobierno tendrá el camino despejado para aprobar proyectos de trámite simple, siempre que estos no encuentren resistencia en otros poderes de la República.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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