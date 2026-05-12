La nueva oposición en la Asamblea: en minoría, pero con poder para condicionar al oficialismo

La oposición legislativa se enfrentará a un escenario en el que el Gobierno tendrá el camino despejado para aprobar proyectos de trámite simple, siempre que estos no encuentren resistencia en otros poderes de la República.

La ventaja numérica en el Congreso de la que hoy goza el oficialismo se traduce en una facilidad parcial. Las 31 curules del Partido Pueblo Soberano (PPSO) le permiten dominar buena parte de la agenda legislativa, pero no le alcanzan para dar vía rápida a proyectos ni para impulsar iniciativas que requieren mayoría calificada —38 votos—, como la destitución de magistrados o reformas a la Constitución Política. Es ahí donde el peso de la oposición adquiere un valor estratégico.

El bloque opositor se perfila, entonces, como el principal dique frente a los cambios estructurales de mayor calado, aquellos que requieren el respaldo de al menos siete legisladores fuera del oficialismo para prosperar. Su capacidad de negociación y de contención será determinante como contrapeso frente al Poder Ejecutivo.

Aunque la oposición logró articularse desde el inicio de funciones bajo una agenda común en temas de interés compartido, el jefe de fracción del Partido Frente Amplio (FA), José María Villalta, aseguró a El Financiero que su estrategia no pasará por presentar mociones “solo por joderlos”, sino por estudiar cada proyecto de ley cuando lo consideren necesario.

Más allá de los votos, la oposición conservará margen de maniobra en al menos tres frentes: la discusión en comisiones y el Plenario, la fiscalización política del Ejecutivo y la construcción de alianzas para reformas de mayor alcance en un contexto político que, de entrada, le resulta numéricamente adverso.

El Partido Liberación Nacional es la segunda bancada más grande al sumar 17 legisladores. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Desde las comisiones

Todo proyecto de ley debe superar primero el filtro de una comisión legislativa especializada —como Hacendarios, Agropecuarios o Jurídicos— antes de avanzar hacia su discusión y eventual votación en el Plenario.

Esos espacios también estarán dominados por el oficialismo debido a su peso numérico en el Congreso. Sin embargo, esa mayoría no elimina por completo la capacidad de maniobra de la oposición, cuyos integrantes aún podrán ralentizar, modificar o cuestionar iniciativas mediante la presentación de mociones.

“Nosotros no hacemos oposiciones viscerales, irracionales, sin argumentos. Nosotros vamos a analizar los proyectos de ley y a presentar propuestas de cambio y mociones”, aclaró Villalta.

Cada diputado debe integrar al menos una comisión. Pero incluso cuando un legislador no forme parte del órgano que estudia determinado expediente, conserva la posibilidad de intervenir una vez que el proyecto llegue al Plenario, donde podrá presentar mociones de fondo, tal como lo establece el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Aun cuando el oficialismo tenga los votos necesarios para aprobar proyectos de mayoría simple, la oposición conserva herramientas reglamentarias para ralentizar su avance. La presentación de mociones puede prolongar la discusión de una iniciativa y retrasar su votación definitiva.

Fiscalización

Kattia Benavides, politóloga y analista de temas legislativos, señaló que el papel de la oposición deberá centrarse en vigilar decisiones gubernamentales, analizar nombramientos, investigar posibles irregularidades y velar por una adecuada rendición de cuentas.

“El rol de la oposición va a ser determinante para la calidad de la democracia. Especialmente en el contexto donde las mayorías son más claras y podríamos hablar de menos fragmentación en la Asamblea Legislativa”, indicó Benavides.

Sobre las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Coalición Agenda Ciudadana y el Frente Amplio recaerá la responsabilidad de evitar una excesiva concentración del poder y de preservar los controles democráticos mediante una oposición activa en el ejercicio del control político.

Ese rol fiscalizador será clave para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado. El desafío, sin embargo, estará en sostener una presencia política relevante sin caer en la obstrucción sistemática ni convertir cada proyecto en un campo de batalla.

La oposición se unió en un solo bloque para mover una agenda con temas de interés común. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Construcción de alternativas

Los cuatro partidos que representan a la oposición también tendrán que negociar y construir alianzas con el oficialismo para alcanzar reformas estructurales que requieren mayoría calificada.

La capacidad de negociación será decisiva, ya que el bloque opositor necesita solamente tres diputados adicionales para conseguir el total de 29 votos para la aprobación de proyectos de mayoría simple.

Y si de cálculos matemáticos se trata, el PPSO requiere convencer a al menos siete opositores para aprobar las iniciativas de mayoría calificada.

“Deberían complementarse con el oficialismo para poder llegar a esos acuerdos. Pero es un arma de doble filo, porque por un lado se está construyendo para solucionar problemas del país, pero si se empiezan a ver muy parecidos (oficialismo y oposición) podría tener un efecto electoral importante en las próximas elecciones municipales o nacionales”, advirtió Benavides.

En medio de ese tablero de negociación, el criterio individual de cada diputado y la cohesión interna de cada bancada cobrarán un peso determinante. Rolando Laclé, exministro de la Presidencia (1991-1994), recordó que “en la Asamblea un solo diputado puede hacer mucho daño, ya que puede paralizar y atrasar la formación de un proyecto” mediante la presentación de mociones.

Con 31 votos, el oficialismo podrá marcar el ritmo de la agenda legislativa; pero cada reforma de alto impacto, cada nombramiento sensible y cada cambio constitucional seguirá dependiendo de una oposición que, pese a estar en minoría, conserva las herramientas suficientes para atrasar, modificar o incluso bloquear las decisiones más trascendentales del próximo cuatrienio.